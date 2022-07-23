Mehmet Dinçerler cephesinden 'Küçük düşürüldüm' hadisesi! Babası ve amcasını mahkemeye verdi

Ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler,şirketleri yüzünden babası ve amcasıyla karşı karşıya geldi. Hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'Şirketinde çalışan işçileri mağdur etti' şeklideki ifadeleri kabul etmeyen Dinçerler, mahkemeye müracaat etti. Babası ve amcasını suçlayan iş insanı Mehmet Dinçerler "Küçük Düşürüldü" diyerek mahkemeye talepte bulundu.
İş insanı Mehmet Dinçerler'in babası ve amcasını suçlaması ve onlarla mahkemede karşı karşıya gelmesi gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'in sahibi olduğu şirketlerde işçilerin alacaklarını tahsil edemedikleri ve bu yönde mağdur oldukları yönünde ortaya atılan iddialar ve akabine çıkan haberlere tepki gösteren Dinçerler, hemen harekete geçti ve mahkemenin yolunu tuttu.
Mahkemeye "Küçük Düşürüldüm" talebinde bulunduSöz konusun olayın kendisine ait şirketlerde yaşanmadığını beyan eden Mehmet Dinçerler, olayın babasına ve amcasına ait şirketlerde yaşandığını belirterek hakkında çıkan haberlerin kaldırılması yönünde talepte bulundu. Basında çıkan haberlerden rahatsızlık duyduğunu dile getiren Mehmet Dinçerler, söz konusu iddialarda herhangi bir gerçeklik payının bulunmadığı söyledi. Hâkimliğe haberlerin erişim engeli getirilmesi talebini ileten ünlü iş insanı dilekçesinde bir iftiraya maruz kaldığını da beyan etti.
Mehmet Dinçerler'in dilekçesinde hakkında çıkan haberlerin hakaret içeriği taşıdığı anlatılırken kamuoyunda kendisinin küçük düşürüldüğü ve kişisel hak ve saygınlığa da ağır saldırı olduğu kaydedildi. Hakimlik tarafından incelenen dilekçenin sonucu beklenildiği gibi çıkmadı ve Mehmet Dinçerler'in talebi hakimlik tarafından reddedildi.