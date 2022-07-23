MAGAZİN
23 Temmuz 2022 - 14:06

Mehmet Dinçerler cephesinden 'Küçük düşürüldüm' hadisesi! Babası ve amcasını mahkemeye verdi

Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, hakkında çıkan 'Şirketinde çalışan işçileri mağdur etti' şeklindeki haberlerle ilgili harekete geçti ve babası ve amcasını suçlayarak mahkemenin yolunu tuttu.

MAGAZİN
23 Temmuz 2022 - 14:06
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Mehmet Dinçerler cephesinden 'Küçük düşürüldüm' hadisesi! Babası ve amcasını mahkemeye verdi


Ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler,şirketleri yüzünden babası ve amcasıyla karşı karşıya geldi. Hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'Şirketinde çalışan işçileri mağdur etti' şeklideki ifadeleri kabul etmeyen Dinçerler, mahkemeye müracaat etti. Babası ve amcasını suçlayan iş insanı Mehmet Dinçerler "Küçük Düşürüldü" diyerek mahkemeye talepte bulundu.

Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler



İş insanı Mehmet Dinçerler'in babası ve amcasını suçlaması ve onlarla mahkemede karşı karşıya gelmesi gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'in sahibi olduğu şirketlerde işçilerin alacaklarını tahsil edemedikleri ve bu yönde mağdur oldukları yönünde ortaya atılan iddialar ve akabine çıkan haberlere tepki gösteren Dinçerler, hemen harekete geçti ve mahkemenin yolunu tuttu.

Mahkemeye "Küçük Düşürüldüm" talebinde bulundu

Söz konusun olayın kendisine ait şirketlerde yaşanmadığını beyan eden Mehmet Dinçerler, olayın babasına ve amcasına ait şirketlerde yaşandığını belirterek hakkında çıkan haberlerin kaldırılması yönünde talepte bulundu.

Basında çıkan haberlerden rahatsızlık duyduğunu dile getiren Mehmet Dinçerler, söz konusu iddialarda herhangi bir gerçeklik payının bulunmadığı söyledi. Hâkimliğe haberlerin erişim engeli getirilmesi talebini ileten ünlü iş insanı dilekçesinde bir iftiraya maruz kaldığını da beyan etti.

Mehmet Dinçerler

Mehmet Dinçerler'in dilekçesinde hakkında çıkan haberlerin hakaret içeriği taşıdığı anlatılırken kamuoyunda kendisinin küçük düşürüldüğü ve kişisel hak ve saygınlığa da ağır saldırı olduğu kaydedildi.

Hakimlik tarafından incelenen dilekçenin sonucu beklenildiği gibi çıkmadı ve Mehmet Dinçerler'in talebi hakimlik tarafından reddedildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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