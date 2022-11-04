MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 11:59

Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye bir şok daha! Olay olan 3 milyon TL'lik yüzük replika çıktı!

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliği kadar gündeme gelen bir diğer konu ayrılıkları oldu. Yalnızca 4.5 ay evli kalan çiftten şok üstüne şok olaylar yaşanıyor. Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ederken ki aldığı 3 milyon liralık yüzük olay oldu. ayrılık sonrası yüzüğü satmak isteyen Hadise'nin karşılaştığı olay gündeme damgasını vurdu.

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 11:59
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Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye bir şok daha! Olay olan 3 milyon TL'lik yüzük replika çıktı!


Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ilişkileri ortaya çıkan Hadise ve Mehmet Dinçerler bu yıl Nisan ayında nişan yapıp hemen sonra ise nikah masasına oturdular. Tanışmaları gibi evlilikleri de hızlı olan ünlü çiftten 1 yıl geçmeden boşanma kararı geldi. 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise tarafından açılan boşanma davasında maddi ve manevi taleplerde bulunulmadı. Bunun üzerine evlilik teklifinde verilen 3 milyonluk yüzük olay oldu.

MEHMET DİNÇERLER TAKILARI GERİ Mİ İSTEDİ?

Boşana davasının ardından Hadise ili Dinçerlerin evliliğinde takılan takıların geri istendiği bilgisi ortaya atıldı. Ayrılık sonrası mücevherleri geri istediği iddiası ile şaşkınlık geçirilirken özellikle evlilik teklifinde ki 3 milyonluk yüzük dikkatleri



Hadise'nin yüzüğü replika çıktı

BORÇ ÜSTÜNE BORÇ!

Hadise'ye düğünde takılan takıların evliliği esnasında Mehmet Dinçerlere'e borç olarak verdiği yüklü miktardaki paraların yerine sayılmıştı. Eylül ayında tek celsede son bulan evlilikte Hadise'nin çok konuşulan yüzüğünün replika çıktığı iddiaları ortalığı karıştırdı.

3 MİLYON LİRALIK YÜZÜK REPLİKA

Evlilik teklifi esnasında Dinçerler tarafından Hadise'ye verilen yüzüğün değerinin 3 milyon TL olduğu söylenirken Hadise'nin yüzüğü satmak istemesiyle beraber yüzüğün replika olduğu ortaya çıktı. Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi. Durum karşısında sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışladı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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