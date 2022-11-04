Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ilişkileri ortaya çıkan Hadise ve Mehmet Dinçerler bu yıl Nisan ayında nişan yapıp hemen sonra ise nikah masasına oturdular. Tanışmaları gibi evlilikleri de hızlı olan ünlü çiftten 1 yıl geçmeden boşanma kararı geldi. 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise tarafından açılan boşanma davasında maddi ve manevi taleplerde bulunulmadı. Bunun üzerine evlilik teklifinde verilen 3 milyonluk yüzük olay oldu.
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 11:59
Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye bir şok daha! Olay olan 3 milyon TL'lik yüzük replika çıktı!
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliği kadar gündeme gelen bir diğer konu ayrılıkları oldu. Yalnızca 4.5 ay evli kalan çiftten şok üstüne şok olaylar yaşanıyor. Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ederken ki aldığı 3 milyon liralık yüzük olay oldu. ayrılık sonrası yüzüğü satmak isteyen Hadise'nin karşılaştığı olay gündeme damgasını vurdu.
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 11:59
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