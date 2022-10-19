Mehmet Dinçerler Hadise'nin ardında 10 yıl ileriye gitti! Son halini gören,

Geçtiğimiz Nisan ayında Çırağan Sarayı'nda evlenen Mehmet Dinçerler ve Hadise herkesin gözde çiftlerinden bir tanesiydi. Sessizce kıydıkları nikahlarıyla herkese sürpriz yapan Mehmet Dinçerler ve Hadise, düğünlerinden kısa bir süre sonra ayrılma kararıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Ancak mutlu anlarını düzenli olarak sosyal medyadan paylaşan Hadise ve Mehmet Dinçerler, hayranlarını şuan gerçekten çok mutlu olduklarına ikna ettiler. Kayınvalidesine karşı samimi olduğu ve hatta baldızıyla dans ettiği bilinen Hadise'nin ailede istenmediği ve bu nedenle ayrıldıkları bildiriliyor. Ancak iddialara yanıt olarak sosyal medyadan açıklama yapan Hadise, hayranlarına neden ayrıldıklarına dair bir mesaj yayınladı.
HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN AYRILDI?
Boşanan ünlü çift, yollarını ayırdı, sosyal ağlarda takibi bıraktı ve fotoğrafları sildi. Ardından göğüs dekoltesi ile poz veren Hadise, ayrıldıktan hemen sonra bilincini geri kazanarak birçok yoruma yol açtı. Ayrıca Mehmet Dinçerler'in satın aldığı yüzüğü sahneye fırlatması magazin programını alt üst etti. Ana olay Mehmet Dinçerler'in son halidir. Dinçerler'in son halini görenler deyim yerindeyse şok oldular.