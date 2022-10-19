MAGAZİN
19 Ekim 2022 - 22:42

Mehmet Dinçerler Hadise'nin ardında 10 yıl ileriye gitti! Son halini gören,

Mehmet Dinçerler, tutkulu bir şekilde evli olduğu Hadise'den boşandıktan sonra son görüntüleriyle görenleri şoke etti. Mehmet Dinçerler'in bu hali herkese inanılmaz geldi. Saçları ve sakalları birbirine giren Mehmet Dinçerler'in başına gelenler ve Hadise'nin son pozları gündem oldu...

MAGAZİN
19 Ekim 2022 - 22:42
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Mehmet Dinçerler Hadise'nin ardında 10 yıl ileriye gitti! Son halini gören,


Geçtiğimiz Nisan ayında Çırağan Sarayı'nda evlenen Mehmet Dinçerler ve Hadise herkesin gözde çiftlerinden bir tanesiydi. Sessizce kıydıkları nikahlarıyla herkese sürpriz yapan Mehmet Dinçerler ve Hadise, düğünlerinden kısa bir süre sonra ayrılma kararıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Mehmet Dinçerler Hadise



Ancak mutlu anlarını düzenli olarak sosyal medyadan paylaşan Hadise ve Mehmet Dinçerler, hayranlarını şuan gerçekten çok mutlu olduklarına ikna ettiler. Kayınvalidesine karşı samimi olduğu ve hatta baldızıyla dans ettiği bilinen Hadise'nin ailede istenmediği ve bu nedenle ayrıldıkları bildiriliyor. Ancak iddialara yanıt olarak sosyal medyadan açıklama yapan Hadise, hayranlarına neden ayrıldıklarına dair bir mesaj yayınladı.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN AYRILDI?

Mehmet Dinçerler Hadise

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma sebebinin Dinçerler ailesi muhafazakar bir aile olması Hadise'nin konserde dansçılarına yakın olması, dans ve giyim tarzının sorunların çıkmasına neden olduğu varsayıldı. Diğer taraftan Hadise, Mehmet Dinçerler'in sınırlı sanatsal yaşamı nedeniyle ayrılma kararı verdikleri söylendi.

Mehmet Dinçerler Hadise

Boşanan ünlü çift, yollarını ayırdı, sosyal ağlarda takibi bıraktı ve fotoğrafları sildi. Ardından göğüs dekoltesi ile poz veren Hadise, ayrıldıktan hemen sonra bilincini geri kazanarak birçok yoruma yol açtı. Ayrıca Mehmet Dinçerler'in satın aldığı yüzüğü sahneye fırlatması magazin programını alt üst etti. Ana olay Mehmet Dinçerler'in son halidir. Dinçerler'in son halini görenler deyim yerindeyse şok oldular.

MEHMET DİNÇERLER'İN SON HALİ

Mehmet Dinçerler Hadise

Cem Adrian'ın konserine giden Mehmet Dinçerler, Hadise'den boşandıktan çok sonra ilk kez görüldü ve son durumu herkesi şaşırttı. Dağılmış saçları ve salaş giyimiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Mehmet Dinçerler, tek kelime etmeden eski eşi Hadise ile ilgili soruları cevapsız bıraktı. Hızla uzaklaşan Mehmet Dinçerler, sorulara sadece gülümseyip gazetecilerin yanından hızlıca kaçtı. u durum büyük sonuçlar doğururken, sosyal ağı da ikiye böldü. Hadise'den sonra 'dağıldı' diyenlerin yanı sıra Mehmet Dinçerler'e 'efendi bir şey söylemedi' diye yorum yapanlar da oldu.

Cem Adrian'ın konserine giden Mehmet Dinçerler, Hadise'den boşandıktan çok sonra görülüyor. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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