Mehmet Dinçerler Hadise'nin ardında 10 yıl ileriye gitti! Son halini gören,













HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN AYRILDI?





MEHMET DİNÇERLER'İN SON HALİ





Geçtiğimiz Nisan ayında Çırağan Sarayı'nda evlenen Mehmet Dinçerler ve Hadise herkesin gözde çiftlerinden bir tanesiydi. Sessizce kıydıkları nikahlarıyla herkese sürpriz yapan Mehmet Dinçerler ve Hadise, düğünlerinden kısa bir süre sonra ayrılma kararıyla herkesi şaşkına çevirdi.Ancak mutlu anlarını düzenli olarak sosyal medyadan paylaşan Hadise ve Mehmet Dinçerler, hayranlarını şuan gerçekten çok mutlu olduklarına ikna ettiler. Kayınvalidesine karşı samimi olduğu ve hatta baldızıyla dans ettiği bilinen Hadise'nin ailede istenmediği ve bu nedenle ayrıldıkları bildiriliyor. Ancak iddialara yanıt olarak sosyal medyadan açıklama yapan Hadise, hayranlarına neden ayrıldıklarına dair bir mesaj yayınladı.Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma sebebinin Dinçerler ailesi muhafazakar bir aile olması Hadise'nin konserde dansçılarına yakın olması, dans ve giyim tarzının sorunların çıkmasına neden olduğu varsayıldı. Diğer taraftan Hadise, Mehmet Dinçerler'in sınırlı sanatsal yaşamı nedeniyle ayrılma kararı verdikleri söylendi.Boşanan ünlü çift, yollarını ayırdı, sosyal ağlarda takibi bıraktı ve fotoğrafları sildi. Ardından göğüs dekoltesi ile poz veren Hadise, ayrıldıktan hemen sonra bilincini geri kazanarak birçok yoruma yol açtı. Ayrıca Mehmet Dinçerler'in satın aldığı yüzüğü sahneye fırlatması magazin programını alt üst etti. Ana olay Mehmet Dinçerler'in son halidir. Dinçerler'in son halini görenler deyim yerindeyse şok oldular.Cem Adrian'ın konserine giden Mehmet Dinçerler, Hadise'den boşandıktan çok sonra ilk kez görüldü ve son durumu herkesi şaşırttı. Dağılmış saçları ve salaş giyimiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Mehmet Dinçerler, tek kelime etmeden eski eşi Hadise ile ilgili soruları cevapsız bıraktı. Hızla uzaklaşan Mehmet Dinçerler, sorulara sadece gülümseyip gazetecilerin yanından hızlıca kaçtı. u durum büyük sonuçlar doğururken, sosyal ağı da ikiye böldü. Hadise'den sonra 'dağıldı' diyenlerin yanı sıra Mehmet Dinçerler'e 'efendi bir şey söylemedi' diye yorum yapanlar da oldu. Cem Adrian'ın konserine giden Mehmet Dinçerler, Hadise'den boşandıktan çok sonra görülüyor.