MAGAZİN
27 Ekim 2022 - 15:16

Mehmet Dinçerler ile birlikte görüntülenmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan ilişki açıklaması

Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenmişti. İkilinin arasında çıkan aşk iddialarına Zehra Çilingiroğlu yanıt verdi.

MAGAZİN
27 Ekim 2022 - 15:16
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Mehmet Dinçerler ile birlikte görüntülenmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan ilişki açıklaması


Nisan ayında şarkıcı Hadise ile evlenen iş insanı Mehmet Dinçerler ani bir kararla boşanmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberi sonrasında Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Olay yaratan görüntüler sonrasında ilk açıklama Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’ndan geldi. İşte o açıklama…

Daha yeni boşanmışlardı!

2022 yılının favori çiftleri arasında gösterilen Hadise ve Mehmet Dinçerler geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Hadise’nin bir süredir evliliğinde mutsuz olduğu ve Dinçerler’in ailesi tarafından baskı gördüğü haberleri basında yayılmıştı. Ünlü çift çok geçmeden boşanma kararı alarak evliliklerini noktaladı.



Hadise ile yollarını ayıran Mehmet Dinçerler, boşanma davasından önce Rodos’ta tatile çıkmıştı. Bu tatilde Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenince aralarında olduğu aşk iddiası ortaya atılmıştı. İkilinin aynı karede samimi bir şekilde görüntülenmesi dedikoduları beraberinde getirdi.

zehra çilingiroğlu

Soruları yanıtlamak istemedi

Mehmet Dinçerler ile çıkan fotoğrafları sonrasında Zehra Çilingiroğlu ilk kez görüntülerdi. Sabah saatlerinde Boğaz’da yürüyüş yapan Çilingiroğlu, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamak istemedi.

Muhabirlerin ısrarı üzerine Mehmet Dinçerler ile aşk iddialarını yanıtlayan ünlü isim, yakın arkadaş olduklarını belirterek açıklama yapmaktan kaçındı.

Mahkemeye verecek

Zehra Çilingiroğlu basın ekiplerine “ Lütfen bana böyle şeyler sormayın, cevap vermek istemiyorum “ yanıtını verdi. Daha önce edinilen bilgiye göre ise Hülya Avşar, kızının iftiraya uğradığını ve bu iftirayı atanları mahkemeye vereceğini açıklamıştı.

Zehra Çilingiroğlu’nun avukatından ise beklenen açıklama kısa süre sonra geldi. Müvekkili Zehra Çilingiroğlu’nun Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Zehra Çilingiroğlu’nun Mehmet Dinçerler ile baş başa olmadığını, kalabalık bir arkadaş grubuyla birlikte eğlendiklerinin altını çizerek, bu durumun Hülya Avşar’ın itibarını zedelemeye yönelik yapıldığını da sözlerine ekledi.

zehra çilingiroğlu

Henüz 24 yaşında olan ve genellikle magazin basınından uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Zehra Çilingiroğlu’nun hem ailesi hem de avukatları, hakkında çıkan aşk dedikodularını kesin bir dille yalanladı.

Öte yandan Beyaz Magazin sunucuları ise bu iftiraların Türk aile hayatına yakışmadığını, genç bir kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle ilgisi olmayan iddialara konu olan bu haberi kınadıklarını ifade etmişlerdi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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