Mehmet Dinçerler ile Hadise alyanslarını çıkardı!

Bir süre Mehmet Dinçerler ile büyük aşk yaşayan ve daha sonra nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir'de verdiği bir konserde gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcının evliliğinde bir takım sorunlar olduğu konuşulurken çiftin alyanslarını takmaması bu iddiaları daha da güçlendirdi.
Son zamanlarda sergiledikleri tavırlarla evliliklerinde bir takım sorunlar olduğu konuşulan Hadise eşiyle birlikte görüntü vermemeye başladı. Hal böyleyken Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'ta kutlanan doğum gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.
Hadise ve Mehmet Dinçerler yüzüklerini çıkardılar!Ünlü şarkıcı Hadise, evlendikten sonra hemen hemen tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in kendisine hediye ettiği pırlanta yüzüğünü hiç parmağından çıkarmamıştı. Son iki konserinde sanatçının parmağında yüzüğün olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde yeni mekanının ön açılışına katılan Mehmet Dinçerler ise Hadise ile evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadı. Çiçeği burnunda evlilerin sergiledikleri bu tavırlar bir kez daha çiftin arasında olan krizi doğrular nitelikte oldu. Ayrıca Hadise'nin açılışta yer almaması da dikkat çekti.