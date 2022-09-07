MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 13:32

Mehmet Dinçerler ile Hadise alyanslarını çıkardı!

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş adamı Mehmet Dinçerler yaşadıkları büyük aşkı sesiz sedasız nikah masasına oturarak taçlandırdı. İkiliye son zamanlarda nazar değdiği konuşulurken çiftin alyanslarını çıkardığı söylentileri ortaya atıldı.

MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 13:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mehmet Dinçerler ile Hadise alyanslarını çıkardı!


Bir süre Mehmet Dinçerler ile büyük aşk yaşayan ve daha sonra nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir'de verdiği bir konserde gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcının evliliğinde bir takım sorunlar olduğu konuşulurken çiftin alyanslarını takmaması bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Mehmet Dinçerler ile Hadise



Son zamanlarda sergiledikleri tavırlarla evliliklerinde bir takım sorunlar olduğu konuşulan Hadise eşiyle birlikte görüntü vermemeye başladı. Hal böyleyken Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'ta kutlanan doğum gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.

Mehmet Dinçerler ile Hadise

Hadise ve Mehmet Dinçerler yüzüklerini çıkardılar!

Ünlü şarkıcı Hadise, evlendikten sonra hemen hemen tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in kendisine hediye ettiği pırlanta yüzüğünü hiç parmağından çıkarmamıştı. Son iki konserinde sanatçının parmağında yüzüğün olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Mehmet Dinçerler ile Hadise

Geçtiğimiz günlerde yeni mekanının ön açılışına katılan Mehmet Dinçerler ise Hadise ile evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadı. Çiçeği burnunda evlilerin sergiledikleri bu tavırlar bir kez daha çiftin arasında olan krizi doğrular nitelikte oldu. Ayrıca Hadise'nin açılışta yer almaması da dikkat çekti.

Mehmet Dinçerler

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı
Kim Kardashian'ın magazin dergisine verdiği kapak pozları olay oldu!
Kim Kardashian'ın magazin dergisine verdiği kapak pozları olay oldu!
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i şaşırtmaya devam ediyor! Merve Dizdar açtı ağzını yumdu gözünü
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i şaşırtmaya devam ediyor! Merve Dizdar açtı ağzını yumdu gözünü
Zeynep Bastık'ın mini sortuyla verdiği poza beğeni yağdı!
Zeynep Bastık'ın mini sortuyla verdiği poza beğeni yağdı!
90'ların ünlü şarkıcısı Mirkelam'ın son halini görenler şaşkınlığa uğradı!
90'ların ünlü şarkıcısı Mirkelam'ın son halini görenler şaşkınlığa uğradı!
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını...
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz...
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar...
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık...
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli...
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz...