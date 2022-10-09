MAGAZİN
09 Ekim 2022 - 14:09

Mehmet Dinçerler ile öpüşme görüntüleri ortaya çıkan Kerimcan Durmaz'dan bomba açıklama!

Hadise'nin geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi Mehmet Dinçerler ile samimi oldukları anların çekildiği görüntüleri sosyal medyada dolaşan hatta çiftin ayrılmasına sebep olarak gösterilen Kerimcan Durmaz, hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu. Kerimcan Durmaz'ın bu söylentilerle ilgili yaptığı açıklama ise magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

MAGAZİN
09 Ekim 2022 - 14:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mehmet Dinçerler ile öpüşme görüntüleri ortaya çıkan Kerimcan Durmaz'dan bomba açıklama!


Haftalardır magazin gündeminde olan Hadise ile Mehmet Dinçerler geçtiğimiz günlerde boşandı. Dört aylık evlilikleri tek celsede sona eren çift hakkında bir sürü iddialar ortaya atıldı. Bunlardan en çok konuşulanı ise Mehmet Dinçerler'in Twitter hesabından daha önce yaptığı paylaşımlar ve hemen ardından gelen Kerimcan Durmaz ile samimi görüntüleri oldu.

Mehmet Dinçerler Kerimcan Durmaz öpüşme görüntüleri

"EVLİLİĞİ BİTİREN UNSUR!"



Kerimcan Durmaz, Hadise ile evlendikten sonra en yakın arkadaşı Mehmet Dinçerler'i takibi bıraktı ancak ikilinin çok fazla samimi olduklarının göründüğü fotoğrafları ortaya çıktı. Kerimcan Durmaz ve Mehmet Dinçer'in yan yana çekilmiş fotoğrafı "evliliği bitiren unsur" olarak konuşuldu.

Mehmet Dinçerler Kerimcan Durmaz öpüşme görüntüleri

Hadise ile boşandıktan sonra Kerimcan Durmaz ile yeniden takipleşmeye başlayan Mehmet Dinçerler, bu konuda sessizliğini korurken sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Kerimcan Durmaz, hakkında çıkan iddialarla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katılan Kerimcan Durmaz, muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara samimi yanıtlar verdi. Bir muhabirin sorduğu 'Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanmasının sebebi siz misiniz" sorusuna gülerek yanıt veren Durmaz, "Yok artık canım. Sonradan o görüntüler çıktı zaten, boşanma haberleri çıkmıştı. Mehmet ve Hadise benim çok yakın arkadaşım. "dedi.

Mehmet Dinçerler Kerimcan Durmaz öpüşme görüntüleri

Boşanma haberlerinden sonra ortaya çıkan görüntülerde Mehmet Dinçerler ile öpüştüğü yönündeki söylentilerin kendisine sorulduğu Kerimcan Durmaz, o ortamın aslında kendisinin doğum günü olduğunu ve görüntülerde de öpüşme falan olmadığını söyledi.

Mehmet Dinçerler Kerimcan Durmaz öpüşme görüntüleri

Mehmet Dinçerler arkadaşı olduğu için herkesle nasıl samimi ise onunla ada samimi olduğunu belirten Kerimcan Durmaz, " Çünkü ben samimi bir insanın" diye konuştu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Demet Akalın'ın ev hali takipçilerini güldürdü!
Demet Akalın'ın ev hali takipçilerini güldürdü!
Ebrar Karakurt'tan ayrılarak yeni aşka yelken açan İmge'nin sevgilisiyle yatak pozlarını sansürsüz paylaştı!
Ebrar Karakurt'tan ayrılarak yeni aşka yelken açan İmge'nin sevgilisiyle yatak pozlarını sansürsüz paylaştı!
Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni hakkında ilk kez konuştu:
Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni hakkında ilk kez konuştu: "İnşallah daha da güzel gidecek"
Yeliz Yeşilmen'e yapılan her kötü yorum kazanç olarak geri geliyor!
Yeliz Yeşilmen'e yapılan her kötü yorum kazanç olarak geri geliyor!
Android Bebek tiyatro oyunu başladı! Android Bebek tiyatro oyunu ne anlatıyor? Konu ne? Kimler oynuyor?
Android Bebek tiyatro oyunu başladı! Android Bebek tiyatro oyunu ne anlatıyor? Konu ne? Kimler oynuyor?
Ajda Pekkan 3 saatlik konserine 3 kostümle geldi!
Ajda Pekkan 3 saatlik konserine 3 kostümle geldi!
Son Haberler
Bakan Soylu'dan güvenlik güçlerine sert talimat: Uyuşturucu satıcısı bulursanız, ayaklarını kırın!
Bakan Soylu'dan güvenlik güçlerine sert talimat: Uyuşturucu satıcısı...
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi konuşuluyor
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi konuşuluyor
Erdoğan'dan faiz indirimi değerlendirmesi:
Erdoğan'dan faiz indirimi değerlendirmesi: "Kimse akıl vermesin"
Galatasaray'ın peşinden koştuğu Ronaldo'dan ters çalım!
Galatasaray'ın peşinden koştuğu Ronaldo'dan ters çalım!
Kızılay'ın 9 bin TL maaşlı personel alım başvuruları başladı! KPSS şartı yok!
Kızılay'ın 9 bin TL maaşlı personel alım başvuruları başladı!...
Detaylar netleşti: 5.3 milyon memur ve memur emeklisi çift zam alacak!
Detaylar netleşti: 5.3 milyon memur ve memur emeklisi çift zam alacak!
KDK'dan binlerce kişiyi etkileyen maaş kararı: O paralar geri ödenecek!
KDK'dan binlerce kişiyi etkileyen maaş kararı: O paralar geri ödenecek!
Demet Akalın'ın ev hali takipçilerini güldürdü!
Demet Akalın'ın ev hali takipçilerini güldürdü!
Ankara'da eşini ve çocuklarını katleden adam kendisini astı!
Ankara'da eşini ve çocuklarını katleden adam kendisini astı!
Ebrar Karakurt'tan ayrılarak yeni aşka yelken açan İmge'nin sevgilisiyle yatak pozlarını sansürsüz paylaştı!
Ebrar Karakurt'tan ayrılarak yeni aşka yelken açan İmge'nin sevgilisiyle...
Kimlikleriyle giden herkese 260 TL destek! Bakanlık tüm ailelere anında 260 TL ödeme yapıyor! Ödemeler PTT'den yapılacak..
Kimlikleriyle giden herkese 260 TL destek! Bakanlık tüm ailelere anında...
Galatasaray'da Okan Buruk devre arasında transfer istiyor!
Galatasaray'da Okan Buruk devre arasında transfer istiyor!
Dolardaki hareketlilik borsaları alt üst etti!
Dolardaki hareketlilik borsaları alt üst etti!
Sağlıkta şiddette son adres İzmir oldu! Beyaz kod veren doktor sopalarla dövüldü..
Sağlıkta şiddette son adres İzmir oldu! Beyaz kod veren doktor sopalarla...
Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni hakkında ilk kez konuştu:
Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni hakkında ilk kez konuştu:...