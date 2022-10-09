Mehmet Dinçerler ile öpüşme görüntüleri ortaya çıkan Kerimcan Durmaz'dan bomba açıklama!







"EVLİLİĞİ BİTİREN UNSUR!"







Haftalardır magazin gündeminde olan Hadise ile Mehmet Dinçerler geçtiğimiz günlerde boşandı. Dört aylık evlilikleri tek celsede sona eren çift hakkında bir sürü iddialar ortaya atıldı. Bunlardan en çok konuşulanı ise Mehmet Dinçerler'in Twitter hesabından daha önce yaptığı paylaşımlar ve hemen ardından gelen Kerimcan Durmaz ile samimi görüntüleri oldu.Kerimcan Durmaz, Hadise ile evlendikten sonra en yakın arkadaşı Mehmet Dinçerler'i takibi bıraktı ancak ikilinin çok fazla samimi olduklarının göründüğü fotoğrafları ortaya çıktı. Kerimcan Durmaz ve Mehmet Dinçer'in yan yana çekilmiş fotoğrafı "evliliği bitiren unsur" olarak konuşuldu.Hadise ile boşandıktan sonra Kerimcan Durmaz ile yeniden takipleşmeye başlayan Mehmet Dinçerler, bu konuda sessizliğini korurken sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Kerimcan Durmaz, hakkında çıkan iddialarla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katılan Kerimcan Durmaz, muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara samimi yanıtlar verdi. Bir muhabirin sorduğu 'Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanmasının sebebi siz misiniz" sorusuna gülerek yanıt veren Durmaz, "Yok artık canım. Sonradan o görüntüler çıktı zaten, boşanma haberleri çıkmıştı. Mehmet ve Hadise benim çok yakın arkadaşım. "dedi.Boşanma haberlerinden sonra ortaya çıkan görüntülerde Mehmet Dinçerler ile öpüştüğü yönündeki söylentilerin kendisine sorulduğu Kerimcan Durmaz, o ortamın aslında kendisinin doğum günü olduğunu ve görüntülerde de öpüşme falan olmadığını söyledi.Mehmet Dinçerler arkadaşı olduğu için herkesle nasıl samimi ise onunla ada samimi olduğunu belirten Kerimcan Durmaz, " Çünkü ben samimi bir insanın" diye konuştu.