MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 18:43

Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu

Mehmet Dinçerler katıldığı bir programda hakkında çıkan haberler ve biten evliliği hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu….

MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 18:43
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Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu


 

İş insanı Mehmet Dinçerler ve şarkıcı Hadise yakın zaman önce boşandıklarını duyurmuşlardı. Boşanma haberlerinin ardından iş insanı Mehmet Dinçerler’in aldığı yüzünün sahte olmasından, şarkıcı Hadise’nin ayrılırken evden son model akıllı süpürgeyi almasına kadar onlarca iddia ortaya atılmıştı. Çıkan haberlere karşı sadece boşanmayı doğrulayan ve ardından bir süre sosyal medyadan uzaklaşan iş insanı Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile birlikte görüntülenen iş insanı sosyal medya hesabını tekrar açtı ve suskunluğunu bozarak katıldığı bir programda hakkında çıkan iddiaları cevaplandırdı. Hadise ve Mehmet Dinçerler

Ayrılık sonrası geçmişi ortaya çıkmıştı 



İş insanı ve ünlü şarkıcının kısa süren evliliğinin ardından Dinçerler’in sosyal medya hesabında yıllar önce yaptığı paylaşımlar ortaya çıkmış gündemi uzun süre meşgul etmişti. Cinsiyetçi ve ayrıştırma yüklü cümleleri sosyal medyada büyük tepki almıştı. Bu tepkilerin ardından iş insanı sosyal medya hesaplarını kapatarak sessizliğe büründü. Mehmet Dinçerler

İş insanı iddialara hiç bir cevap vermemişti 

Hakkında çıkan hiç bir iddiaya cevap vermeyen iş insanı yeni sevgilisi ile görüldükten sonra suskunluğunu bozdu. Yıldızlı Sohbetler programına katılan iş insanı Mehmet Dinçerler sunucunun iddialar hakkında ki gerçeği ve düşüncelerini sorduğunda : ‘ Bu iddialar şahsıma yapılan karalama çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Ben cevap verme gereği duymadığım için cevap vermedim. Maddi şeylere değil manevi şeylere önem veriyorum. Yapılan bazı haberler çok komikti. Ufak tefek şeylerin peşinden koşacak biri değilim. Bu haberleri gördüğümde sadece güldüm. Hiç bir zaman küçük şeylerin peşine düşmedim.’ Diyerek hakkında çıkan iddialara cevap verdi. İş insanı sosyal medya hesabında yıllar önce paylaştığı fikirleri hakkında şimdi ne düşündüğü sorulduğunda : ‘ Çocukça düşünüp yazdım şeylerdi, o zamanlar gençtim. Toyluk zamanında yaptığım hatalar şimdi benim içinde üzücü bunları görmek. Ama yıllar sonra bunların gün yüzüne çıkması beni utandırdı. Yazdıklarımdan dolayı insanlardan özür dilerim.’ Diyerek yaptığı paylaşımların pişmanlığını dile getirdi. Mehmet Dinçerler

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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