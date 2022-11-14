25 Mart 1992 Almanya doğumlu olan futbolcu, 1.80 cm boyunda 78 kilodur. Profesyonel futbol kariyerine 2008 yılında adım atan Ekici, 2014 yılında Trabzonspor'a dahil olmuştur. Yurtdışından döndükten sonra 4 büyükler arasında arasında yer alan Trabzonspor'da ilk başta istenilen performansı gösteremese de ligin ikinci yarısında performansını artırmıştır. Özellikle son dakikalarda attığı gollerle tanınan futbolcu, yüksek enerjisiyle çalışkanlığını her fırsatta göstermektedir. Orta sahanın kontrolünü sağlarken aynı anda forvetteki oyunculara da yardım eden Ekici, bu özelliğiyle sürekli ön plana çıkmaktadır.
Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 12:10
Mehmet Ekici kimdir, nereli, yaşı kaç? Mehmet Ekici biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Yurtdışındaki futbol kariyeriyle tanınan Mehmet Ekici, Türk futbolunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Taraftarların yakından takip ettiği futbolcunun hayatıyla ilgili bilinmeyenler merak ediliyor. Peki, Mehmet Ekici kimdir, kaç yaşındadır? İşte, sevilen futbolcuyla ilgili merak edilenler...
Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 12:10
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