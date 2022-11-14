Mehmet Ekici kimdir, nereli, yaşı kaç? Mehmet Ekici biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

MEHMET EKİCİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

25 Mart 1992 Almanya doğumlu olan futbolcu, 1.80 cm boyunda 78 kilodur. Profesyonel futbol kariyerine 2008 yılında adım atan Ekici, 2014 yılında Trabzonspor'a dahil olmuştur. Yurtdışından döndükten sonra 4 büyükler arasında arasında yer alan Trabzonspor'da ilk başta istenilen performansı gösteremese de ligin ikinci yarısında performansını artırmıştır. Özellikle son dakikalarda attığı gollerle tanınan futbolcu, yüksek enerjisiyle çalışkanlığını her fırsatta göstermektedir. Orta sahanın kontrolünü sağlarken aynı anda forvetteki oyunculara da yardım eden Ekici, bu özelliğiyle sürekli ön plana çıkmaktadır.2007 – 2007 Almanya U-17 2007 – 2010 FC Bayern München II 2010 – 2010 Bayern Münih 2010 – 2011 1. FC Nürnberg 2011 – 2014 Werder Bremen 2014 – Şimdi Trabzonspor 2017 – Fenerbahçe