MEDYA
18 Kasım 2022 - 23:05

Mehmet Şef lokantadan neden kovuldu?

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, çekim amaçlı gittiği bir lokantada yaşadıklarıyla gündem oldu. Mehmet Şef'in gittiği restoranda kovulduğu anlar sosyal medyayı salladı. Peki, Mehmet Şef esnaf lokantasından niye kovuldu? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

MEDYA
18 Kasım 2022 - 23:05
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Mehmet Şef lokantadan neden kovuldu?


Şimdilerde Exxen platformunda yemek belgeseli programı yapan, MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya çekim için gittiği lokantadan kovuldu. Yalçınkaya'nın lokantadan kovulduğu anları bir vatandaş gizlice kameraya aldı.

LOKANTADAN KOVDULAR!

Exxen platformunda yeni bir belgesele başlayan Mehmet Yalçınkaya, esnaf lokantalarını gezerek seyirciye tanıtıyor. Son olarak bir esnaf lokantasına giden ve lokantalarda istenmeyen müşteri profillerini tanıtan şefin lokantadaki tavırları lokanta sahiplerini rahatsız edince dükkandan kovuldu.



 mehmet şef lokantadan kovulma

"PARASINI VEREREK YEMEK YİYEMİYORUZ"

"Parasıyla değil mi? Parasını verip yemek yiyemiyoruz. Ne biçim yere geldik" sözleri ile tepki toplayan Mehmet Yalçınkaya, mekandan kovulunca duruma açıklık getirerek esnafların gönlünü alarak olayı tatlıya bağladı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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