Mehmet Şef lokantadan neden kovuldu?







LOKANTADAN KOVDULAR!







"PARASINI VEREREK YEMEK YİYEMİYORUZ"

Şimdilerde Exxen platformunda yemek belgeseli programı yapan, MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya çekim için gittiği lokantadan kovuldu. Yalçınkaya'nın lokantadan kovulduğu anları bir vatandaş gizlice kameraya aldı.Exxen platformunda yeni bir belgesele başlayan Mehmet Yalçınkaya, esnaf lokantalarını gezerek seyirciye tanıtıyor. Son olarak bir esnaf lokantasına giden ve lokantalarda istenmeyen müşteri profillerini tanıtan şefin lokantadaki tavırları lokanta sahiplerini rahatsız edince dükkandan kovuldu."Parasıyla değil mi? Parasını verip yemek yiyemiyoruz. Ne biçim yere geldik" sözleri ile tepki toplayan Mehmet Yalçınkaya, mekandan kovulunca duruma açıklık getirerek esnafların gönlünü alarak olayı tatlıya bağladı.