Şimdilerde Exxen platformunda yemek belgeseli programı yapan, MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya çekim için gittiği lokantadan kovuldu. Yalçınkaya'nın lokantadan kovulduğu anları bir vatandaş gizlice kameraya aldı.
MEDYA
18 Kasım 2022 - 23:05
Mehmet Şef lokantadan neden kovuldu?
MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, çekim amaçlı gittiği bir lokantada yaşadıklarıyla gündem oldu. Mehmet Şef'in gittiği restoranda kovulduğu anlar sosyal medyayı salladı. Peki, Mehmet Şef esnaf lokantasından niye kovuldu? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...
MEDYA
18 Kasım 2022 - 23:05
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