Mehmet Şimşek, 'Kabinede ol' teklifini kabul etti mi? İbrahim Kalın açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından A. Haber'den canlı yayında kritik değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İbrahim Kalın, burada yaptığı konuşmasında Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın bu akşam bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. "Mehmet Şimşek hükümete girecek mi?" sorusuna da cevap verdim. Karin, Suriyeli göçmenlerle ilgili de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan ifadeler şu şekilde;
"İlk defa iki turdan oluşan bir seçim süreci yaşıyoruz. İkinci turda Cumhurbaşkanımız 52.16 gibi görünüyor ama tam ret oranını bileceğiz falan. Yani ikinci turda 2 milyon 300 bin oyla çoğunluk sağladı ve yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Hepimize tekrar hayırlı olsun. Bu, cumhurbaşkanımızın siyasi tarihinde önemli bir şeydir. Hatırlarsanız, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş kararı alınıp referandum yapıldığında anayasa değişikliği sürecinde 50+1 kuralı da getirilmesi istenmişti. Yani o zamana kadar yerelde tek başına iktidarda olan, en yakın rakibinin bazen 20, 22 puan önünde 15'inci, 17'nci sırada, bazen 20, 22 puan önde iktidara gelen Tayyip Erdoğan liderliğinde bir AK Parti ve atnı zamanda ir kadro vardı. ve ulusal düzeyler. 14 seçimde oy kullandı. Başkanımız bunu bir kenara bıraktı ve demokratik standartlarını yükselterek ve diğer taraftan da 50+1 kuralını getirerek kendisine yeniden meydan okudu. Yoksa eski sistemde 43, 42, 45 ve 48 ile tek başına iktidarda kalabilirdi. Ama hem katılım açısından, hem demokratik temsil açısından, hem de yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin meşruiyetini ve otoritesini güçlendirmek açısından böyle bir tercih yaptı. 50+1 kuralını getirerek yine kendine meydan okudu.Aksi takdirde eski sistem ile beraber 43, 42, 45 ve 48 rakamlarıyla tek başına iktidar olabilirdi. Ancak katılım, demokratik temsil, yeni cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin meşruiyeti ve gücü açısından bu şekilde tercih yaptı.
"KAYBEDENLER YOK MU? ELBETTE VAR"
Cumhurbaşkanımız dün Külliye'de yaptığı balkon konuşmasında, “Bugün bütün Türkiye kazandı. Kaybeden var mı? Evet elbette. Kimse kaybetmez demek doğru değil. Görünüşe göre Konfederasyon Devletlerinin siyasi liderleri kaybetmişti. Bazı Kandil uzantıları onları destekliyor, Kandil, FETÖ, Pensilvanya ve benzeri yapılanmalar kendilerini kaybetti.
"BÜYÜME DAHA HIZLI OLACAK"
Dünya görüşünü Türkiye'den bağımsız, kendi kendine yeten ve kendi kendine yeten bir ülke açısından Türkiye'den aldık ve dünyaya Türkiye'den, başkentinden değil, Anadolu topraklarından baktık. Dolayısıyla Türkiye'nin güçlü büyüme, konsolidasyon ve bağımsızlık sürecinin bundan sonra da hızlı devam etmesi beklenmektedir.
YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Takvim tarihe göre şekillenecek ve kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacak. Bildiğiniz üzere son iki duyuruyu YSK yapacak. Biri kongre seçimleri ve diğer başkanlık seçimleriyle ilgilidir. YSK milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacak bilmiyorum. Bu onlar için ucu açık bir soru ama 1-2 gün içinde yayınlanmasını bekliyoruz. Aynı şekilde cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarının da bu hafta açıklanması bekleniyor. Biliyorsunuz o zaman milletvekilleri yemin etme sürecini başlatacak. Başkanımız da öyle. O yüzden bu hafta hangi gün açıklanır bilmiyorum. Buna bağlı olarak bir sonraki programa devam edeceğiz. Tabii Cumhurbaşkanımız TBMM'de yemin ettikten sonra aynı akşam 2018'de olduğu gibi bir de göreve başlamak için bir tören olabilir. Uluslararası konuklar ve delege liderleri davet edilecek. Vatandaşlar davet edilecek. Cumhur İttifakı bileşenleri orada olacak. Yine çok sayıda seçmenin katıldığı tören yapılacak. Tabii bütün bunlardan sonra bir de Bakanlar Kurulu açıklaması var. Elbette kesin tarihi ve saati bilinmiyor. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra bu şekilde ilerliyor. MEHMET ŞİMŞEK KABİNEDE Mİ OLACAK? Nominal bileşim herhangi bir biçimde olabilir. Cumhurbaşkanımız yeni millete tekabül edecek, Türk asrına yakışır, genç ve dinamik Kabine kuracağını söyledi. Şimşek, ofis dışında da sürece destek vereceğini ifade etti. Önümüzdeki günlerde şekillenecek. Kabine kurulur kurulmaz Mehmet Bey ekonomi
politikalarına katkı sağlamaya devam edecek.