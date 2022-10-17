DÜNYA
17 Ekim 2022 - 12:45

Meksika'da bir barda kartel hesaplaşması: 12 ölü 3 yaralı

Meksika'da bir bara ateş açılması sonucu 12 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DÜNYA
17 Ekim 2022 - 12:45
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Meksika’da bir barda kartel hesaplaşması: 12 ölü 3 yaralı


Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Irapuato kentinde, gece "La Texana" barına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

CESETLERİN ARASINA GİZLENDİLER

Meksika'da bir bara ateş açılması sonucu 12 kişi öldü

Görgü tanıkları, kar maskeli çok sayıda kişinin bara girdiklerini mve ellrindeki otomatik silahlarla içeride bulunanlarınh üzerine ateş açtığını söyledi. Saldırı sırasında bazı müşteriler barı arka tarafına çıkan kapıdan kaçmayı başarırken yaralanan bazı müşteriler cesetlerin arasına saklanarak gizlendiği öğrenildi.

KARTEL ÇATIŞMASI ŞÜPHESİ

Meksika'da bir bara ateş açılması sonucu 12 kişi öldü



Guanajuato Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı ve olay yerinde inceleme yapıldı. Saldırganların henüz yakalanmadığı ancak saldırının karteller arasında bir hesaplaşma olarak görüldüğü bildirildi.

SÜREKLİ KARTEL SAVAŞI ÇIKIYOR

Meksika'da bir bara ateş açılması sonucu 12 kişi öldü

Son olarak 27 Eylül tarihinde eyalette bulunan Celaya kentinde Santa Rosa de Lima kartelinin bir bilardo salonuna düzenlemiş olduğu silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmişti. Görgü tanıkları ise, ölenlerin Jalisco Yeni Nesil Kartelinin üyeleri olduğunu anlatmışlardı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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