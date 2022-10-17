Meksika’da bir barda kartel hesaplaşması: 12 ölü 3 yaralı







CESETLERİN ARASINA GİZLENDİLER





KARTEL ÇATIŞMASI ŞÜPHESİ











SÜREKLİ KARTEL SAVAŞI ÇIKIYOR





Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Irapuato kentinde, gece "La Texana" barına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Görgü tanıkları, kar maskeli çok sayıda kişinin bara girdiklerini mve ellrindeki otomatik silahlarla içeride bulunanlarınh üzerine ateş açtığını söyledi. Saldırı sırasında bazı müşteriler barı arka tarafına çıkan kapıdan kaçmayı başarırken yaralanan bazı müşteriler cesetlerin arasına saklanarak gizlendiği öğrenildi.Guanajuato Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı ve olay yerinde inceleme yapıldı. Saldırganların henüz yakalanmadığı ancak saldırının karteller arasında bir hesaplaşma olarak görüldüğü bildirildi.Son olarak 27 Eylül tarihinde eyalette bulunan Celaya kentinde Santa Rosa de Lima kartelinin bir bilardo salonuna düzenlemiş olduğu silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmişti. Görgü tanıkları ise, ölenlerin Jalisco Yeni Nesil Kartelinin üyeleri olduğunu anlatmışlardı.