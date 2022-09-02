Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

Meksika'nın Morelos eyaletinin Yecapixtla şehrinde futbol maçı sırasında silahlı kişiler taraftarlara ateş açtı. Morelos Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, futbol sahasına 2 araçla gelen silahlı kişilerin düzenlediği saldırı sonucu aralarında Yecapixtla şehri eski Belediye Başkanı Refugio Amario Luna'nın da bulunduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve birden fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre olayda en az 10 kişinin yaralandığı belirtilirken, saldırganların araçlarına binerek kaçtığı öğrenildi. Yaralılar, olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık personelleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise bazı bölge hastanelerinin, yeniden saldırı yapılması ihtimaline karşı yaralıları kabul etmediği öne sürüldü. Başsavcılık, olayla ilgili incelemelerin yapıldığını ve saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığını duyurdu.