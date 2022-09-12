DÜNYA
12 Eylül 2022 - 20:04

Meksika'da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Meksika'da festival esnasında birden fazla havai fişeğin kontrolsüz şekilde patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

DÜNYA
12 Eylül 2022 - 20:04
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Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı


Meksika'nın Meksika eyaletindeki Santiago Tianguistenco şehrinde düzenlenen bir festivalde havai fişek paniği yaşandı. Çok sayıda havai fişeğin alev alarak kontrolsüz şekilde patladığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Festival alanında büyük panik yaşanırken, olay mahaline sağlık personelleri yollandı. Yaralılardan 27'sinin tedavisi ayakta yapılırken, 13'ü ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 6'sının durumunun ciddi olduğu da öğrenildi.

Santiago Tianguistenco şehri yerel yönetimi, yaşamını yitiren vatandaşın ailesine taziyelerini iletirken, patlamada yaralananlara da gereken tüm desteğin verileceği açıklandı. Görgü tanıkları, elindeki havai fişekler ile gösteri yapan bir adamın kenarda depolanan havai fişeklere yaklaşması sonucu havai fişeklerin alev aldığını ve bu amaçla patlama yaşandığını belirtti.



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