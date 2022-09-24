Meksika’da protesto: 39 yaralı













Meksika'da 8 yıl önce 43 öğrencinin katledildiği olayın yıldönümü nedeniyle başkent Mexico City'deki 1 Numaralı Askeri Kışla'nın önünde protesto düzenlendi. Gösteride, protestocular güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı. Saldırılara güvenlik güçleri karşılık vermezken, olaylar sonucunda 21 polis, 13 asker ve 5 ulusal muhafız olmak suretiyle toplam 39 güvenlik görevlisi yaralandı.Olayla ilgili hala devam etmekte olan davada öğrencilerin kim tarafından öldürdüğü henüz tespit edilemezken yürütülen soruşturmada olayın şüphelileri arasında organize suç örgütlerinin yanı sıra bazı yerel hükümet yöneticileri, polis ve ordu mensupları bulunuyor.