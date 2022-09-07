DÜNYA
07 Eylül 2022 - 23:00

Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Meksika'da Federal Elektrik Komisyonu (CFE) işçilerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ise yaralandığı bildirildi.

DÜNYA
07 Eylül 2022 - 23:00
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Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Meksika'nın Sonora eyaletinin Onavas kasabası yakınlarındaki bir otoyol üzerinde Federal Elektrik Komisyonu (CFE) çalışanlarına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ise yaralandığı bildirilirken CFE'ye ait bir aracın ise ateşe verildiği belirtildi. Olay yerine acil sağlık personeli ve birden fazla güvenlik ekibi yollandı. Ekipler kaza yerinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit ederken, dakikalar sonra dağlık alanda saklanan yaralı 2 işçiye daha ulaşıldı. Yaralı işçiler helikopter ile hastaneye yollandı.
Sonora Eyaleti Vatandaş Güvenlik Bakanlığı olayın ardından yaralanan işçilerin verdiği ifadelere dayanarak saldırıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yakınlardaki Hermosillo şehrinde ise saldırı sonrası Federal Elektrik Komisyonu (CFE) işçilerinin greve gittiği öğrenildi. Saldırının organize suç örgütleri tarafından düzenlendiği tahmin edilirken, zanlıların hala arandığı bildirildi.

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