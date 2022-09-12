DÜNYA
12 Eylül 2022 - 23:19

Meksika'da teknede bin 700 kilo kokain ele geçirildi

Meksika'nın Chiapas eyaleti açıklarındaki bir teknede bin 700 kilogram kokain elde edildi.

DÜNYA
12 Eylül 2022 - 23:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Meksika’da teknede bin 700 kilo kokain ele geçirildi


Meksika'da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda bin 700 kilogram uyuşturucu elde edildi. Meksika Donanma Sekreterliği (SEMAR), istihbarat çalışmaları sonucu kokain taşıdığından şüphelenilen bir teknenin takibe alındığını açıkladı. Güvenlik güçleri tarafından havadan ve denizden yürütülen operasyonda, teknenin Chiapas Limanı açıklarında olduğu bilgisi verildi.

Yaşanan kovalamacanın ardından tekneye ulaşan ekipler, yapılan aramada paketler halinde bin 700 kilogram kokain elde etti. Tekne ve içerisindeki kokain Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı makamlarına teslim edilirken, teknedeki 8 kişi uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı. Yetkililer, elde edilen uyuşturucunun piyasa değerinin 487 milyon peso (24 milyon 515 bin dolar) olduğunu ve uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe indirildiğini bilgisini verdi.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Amsterdam'da havalimanındaki personel eksikliği nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor
Amsterdam'da havalimanındaki personel eksikliği nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor
Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı
Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı
Kraliçe II. Elizabeth için Aziz Giles Katedrali'nde tören düzenlendi
Kraliçe II. Elizabeth için Aziz Giles Katedrali'nde tören düzenlendi
Pakistan'da 1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı
Pakistan'da 1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı
Londra sokakları Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze alayına hazırlanıyor
Londra sokakları Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze alayına hazırlanıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rus ordusu Balakleya ve İzyum'da yeniden konuşlandırıldı'
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rus ordusu Balakleya ve İzyum'da yeniden konuşlandırıldı'
Son Haberler
Komşusunu 'Neden gürültü yapıyorsun?' diyerek bıçakladı
Komşusunu 'Neden gürültü yapıyorsun?' diyerek bıçakladı
Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u devirdi
Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u devirdi
Asgari ücrete Ocak ayında gelmesi beklenen rakam açıklandı! Milyonların beklediği asgari ücretle ilgili flaş gelişme! Rakam gerçek olursa herkes bayram edecek!
Asgari ücrete Ocak ayında gelmesi beklenen rakam açıklandı! Milyonların...
O markette fiyatlar sabitlendi! İndirim tavan yaptı...
O markette fiyatlar sabitlendi! İndirim tavan yaptı...
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Ayçiçek yağı her evin ihtiyacı... Hangi markette en ucuz diye kara kara düşünmeyin... İşte marketlerin ayçiçek yağı fiyatları
Ayçiçek yağı her evin ihtiyacı... Hangi markette en ucuz diye kara...
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
Esra Ezmeci'ye gelen iğrenç itiraflar dur durak bilmiyor! Biz ne ara bu hale düştük! Eşim kadın kıyafetleri giyiyor, Eşim fotoğraflarımı erkek arkadaşıyla paylaşıyor! Esra Ezmeci cevapları ile gündem oldu!
Esra Ezmeci'ye gelen iğrenç itiraflar dur durak bilmiyor! Biz ne ara...
Üniversite personeli kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu
Üniversite personeli kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu
Fırtına öncesi sessizlik döviz kurlarında başladı! Analistlerin işaret ettiği o tarihlere dikkat! Yatırımcısına bayram ettirecek
Fırtına öncesi sessizlik döviz kurlarında başladı! Analistlerin...
Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor! SGK'dan prim gününü doldurmayanlar için yeni formül belli oldu
Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor!...
Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil...
Husumetli olduğu iki kardeşin aracını ve evini kurşunladı
Husumetli olduğu iki kardeşin aracını ve evini kurşunladı
Emre Belözoğlu: 'Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak daha önemli bir konu'
Emre Belözoğlu: 'Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak daha önemli bir...
Kartpostallık dolunay manzarası
Kartpostallık dolunay manzarası