Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 11 günde 6. patlama













Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu, Popocatepetl Yanardağı'nda günün erken saatlerinde 2 ayrı patlama meydana geldiğini açıkladı. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi'nin (CENAPRED), yanardağın faaliyetleri konusu ile ilgili yayınladığı günlük raporda patlamaların yanı sıra son 24 saatte Popocatepetl Yanardağı'nda 70 kez duman ve gaz çıkışı ile küçük çapta 3 ayrı deprem kaydedildiği bildirildi.Raporda ayrıca patlama sebebiyle Puebla eyaletinin Atlixco şehrine kül yağışının gerçekleştiği ve yanardağdan çıkan toz ve küllerin rüzgarın etkisiyle güneydoğu yönüne savrularak Puebla ve Morelos eyaletlerine düşmesinin tahmin edildiği dile getirildi. Yetkililer bu yüzden Puebla ve Morelos eyaletlerinde yaşayanların kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almalarını tavsiye ederken, patlamalar sonucu yanardağ çevresine düşebilecek taş ve çakıllar sebebiyle de yanardağdan uzak durma uyarısında bulundu.Aztek dili olan Nahuatl'da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl, 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer almakta. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor. Son bir yıldır faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi'nden araştırmacılara göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında 5. sırada yer almakta. Yanardağda son olarak 30 Ağustos, 3, 6 ve 8 Eylül tarihlerinde patlamalar kaydedilmişti.