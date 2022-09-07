DÜNYA
07 Eylül 2022 - 23:24

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama

Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

DÜNYA
07 Eylül 2022 - 23:24
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Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama


Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından verilen bilgilere göre Popocatepetl Yanardağı'nda dün gece yerel saatle 21.21'de bir patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle yanardağ ağzından çıkan lav ve küllerin üç bin metre yüksekliğe ulaştığı dile getirildi. Yanardağın CENAPRED tarafından yayınlanan günlük faaliyet raporunda ise son 24 saatte patlamanın yanı sıra 2 küçük çaplı deprem ve 41 kez gaz ve toz çıkışı kaydedildiği belirtildi.



Yetkililer, meydana gelen patlamalar nedeniyle taş ve çakıl düşebileceği için vatandaşları yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarırken, çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayanların ise kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntısına karşı önlem almalarını tavsiye etti.

Aztek dili olan Nahuatl'da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer almakta. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Son 1 yıldır faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı Manchester Üniversitesi bilim insanlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında 5. sırada yer almakta. Popocatepetl Yanardağı'nda son olarak 3 Eylül ve 30 Ağustos günlerinde 2 ayrı patlama meydana gelirken, bu yılın Ocak ayında 3 kez, Mart ayında 1 kez ve geçen yıl boyunca 8 kez patlama kaydedilmişti.

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