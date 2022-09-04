DÜNYA
04 Eylül 2022 - 23:26

Meksika'daki sellerde can kaybı 20'ye ulaştı

Meksika'da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Guerrero eyaletinde meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde son aylarda yaşanan sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye ulaştı.

DÜNYA
04 Eylül 2022 - 23:26
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Meksika’daki sellerde can kaybı 20’ye ulaştı


Meksika'daki sellerde can kaybı artıyor. Guerrero eyaletinin büyük kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar sel, su baskınları ve toprak kaymalarına kapı araladı. Eyaletin başkenti Acapulco'da meydana gelen selde, vatandaşlar araçlarıyla sel sularında sürüklendi. Eyaletin kırsal kesimlerinde 3 ayrı noktada toprak kayması meydana gelirken bazı yollar ulaşıma kapandı.

Çöken duvarın altında kalan çocuk öldü



Eyaletteki Xaltianguis kasabasında, sel sularına kapılan bir araçta 50 yaşlarındaki biri kadın diğeri erkek 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Huamuchito kasabasında ise bir duvarın yağış nedeniyle devrilmesi sonucu altında kalan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Fırtına bekleniyor

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, Guerrero eyaleti açıklarında Büyük Okyanus'ta oluşan yeni tropikal depresyonun yoğun yağışlar ve sert rüzgarlarla birlikte başta Guerrero, Michoacan ve Colima eyaletlerinde etkili olacağı bildirirken, tropikal depresyonun önümüzdeki günlerde fırtınaya dönüşmesinin beklendiği belirtti.

Son aylarda meydana gelen sellerde 20 kişi öldü

Guerrero eyaletindeki son can kayıplarının ardından ülke genelinde son aylarda meydana gelen sel felaketlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Ülkede her yıl mayıs ayı ortasında başlayan ve eylül ayına kadar sürmekte olan yağmurlu havalarda, yoğun yağışlar sele sebep veriyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu alarmı
Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu alarmı
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 314'e yükseldi
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 314'e yükseldi
Çin'de 6.6 büyüklüğünde deprem
Çin'de 6.6 büyüklüğünde deprem
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Son Haberler
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba...
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu Turan'dan geldi
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu...
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce...
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından katledildi!
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından...
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan...
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı...
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama...
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları...
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak belirlendi!
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak...
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım yayınlandı!
Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım...