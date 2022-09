Meksika’daki sellerde can kaybı 20’ye ulaştı

Meksika'daki sellerde can kaybı artıyor. Guerrero eyaletinin büyük kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar sel, su baskınları ve toprak kaymalarına kapı araladı. Eyaletin başkenti Acapulco'da meydana gelen selde, vatandaşlar araçlarıyla sel sularında sürüklendi. Eyaletin kırsal kesimlerinde 3 ayrı noktada toprak kayması meydana gelirken bazı yollar ulaşıma kapandı.Eyaletteki Xaltianguis kasabasında, sel sularına kapılan bir araçta 50 yaşlarındaki biri kadın diğeri erkek 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Huamuchito kasabasında ise bir duvarın yağış nedeniyle devrilmesi sonucu altında kalan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, Guerrero eyaleti açıklarında Büyük Okyanus'ta oluşan yeni tropikal depresyonun yoğun yağışlar ve sert rüzgarlarla birlikte başta Guerrero, Michoacan ve Colima eyaletlerinde etkili olacağı bildirirken, tropikal depresyonun önümüzdeki günlerde fırtınaya dönüşmesinin beklendiği belirtti.Guerrero eyaletindeki son can kayıplarının ardından ülke genelinde son aylarda meydana gelen sel felaketlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Ülkede her yıl mayıs ayı ortasında başlayan ve eylül ayına kadar sürmekte olan yağmurlu havalarda, yoğun yağışlar sele sebep veriyor.