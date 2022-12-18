SPOR
18 Aralık 2022 - 15:30

Melbourne derbisinde olaylar çıktı! Kaleciye çöp kovasıyla saldırdılar

Avustralya'da oynanan derbi karşılaşmasında ortalık savaş alanına döndü. Sahaya giren taraftarlar rakip kaleciye çöp kovasıyla saldırdı.

SPOR
18 Aralık 2022 - 15:30
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Melbourne derbisinde olaylar çıktı! Kaleciye çöp kovasıyla saldırdılar


Avusturya A Ligi'nin 8. haftasında Melbourne City ile Melbourne Victory karşı karşıya geldi. Maçın 11. dakikasında Melbourne City Aiden Connor O'Neill'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın 20. dakikasında ise saha resmen karıştı.

Melbourne City kalecisi Tom Glover'in koruduğu kalenin hemen arkasında yer alan tribünden atlayan Melbourne Victory taraftarları, 24 yaşındaki genç file bekçisine çöp kovasıyla vurdu.



Hakemin de Tom Glover'e yakın olduğu ve onunda tribünlerin darbelerine maruz kaldığı karşılaşma yarıda kalırken, Avusturya polisi yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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