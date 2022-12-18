Melbourne derbisinde olaylar çıktı! Kaleciye çöp kovasıyla saldırdılar







Maçın 20. dakikasında ise saha resmen karıştı.







Avusturya A Ligi'nin 8. haftasında Melbourne City ile Melbourne Victory karşı karşıya geldi. Maçın 11. dakikasında Melbourne City Aiden Connor O'Neill'ın attığı golle 1-0 öne geçti.Melbourne City kalecisi Tom Glover'in koruduğu kalenin hemen arkasında yer alan tribünden atlayan Melbourne Victory taraftarları, 24 yaşındaki genç file bekçisine çöp kovasıyla vurdu.Hakemin de Tom Glover'e yakın olduğu ve onunda tribünlerin darbelerine maruz kaldığı karşılaşma yarıda kalırken, Avusturya polisi yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.