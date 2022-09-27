MAGAZİN
27 Eylül 2022 - 12:02

Melek Mosso, İranlı kadınlara destek için saçlarından vazgeçti!

İran'da rejim güçleri tarafından öldürülen 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü sonrası tüm dünyada protesto gösterileri başladı. Ünlü şarkıcı Melek Mosso da İranlı kadınlara destek vermek için sahnede saçlarını kesti.

MAGAZİN
27 Eylül 2022 - 12:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Melek Mosso, İranlı kadınlara destek için saçlarından vazgeçti!


Ünlü şarkıcı Melek Mosso, İran'da rejim güçlerinin öldürdüğü 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin öldürülmesinden sonra direniş gösteren İranlı kadınlar için sahnede saçlarını kesti ve bu eyleme destek verdi.

Melek Mosso, İranlı kadınlara destek için saçlarından vazgeçti!



İran’da yaşayan 22 yaşındaki Mahsa Amini, başörtüsünü düzgün takmamasından dolayı ahlak polisi tarafından kayledildi. Amini'nin ölümü sonrasında İran rejimi protestoları tüm dünyada yankı buldu. Halen devam eden protestolarda şu ana kadar en az 50 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. 

Melek Mosso, İranlı kadınlara destek için saçlarından vazgeçti!

Birçok ülkede sanatçılar İran'da yaşayan kadınlara destek olmak amacıyla farklı açıklamalar yaparken bazı kadın sanatçılar İtan rejimini protesto etmek adına saçlarını kesti.

Melek Mosso, İranlı kadınlara destek için saçlarından vazgeçti!  

Melek Mosso, İranlı kadınlar için saçlarından vazgeçti!

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konser veren Melek Mosso, sahnedeyken İranlı kadınlara verdiği destek eylemiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Melek Mosso, konseri sırasında saçını makasla kestikten sonra İranlı kadınların her zaman yanında olduğunu söyledi.

Melek Mosso, İranlı kadınlara destek için saçlarından vazgeçti!

Yaptığı bu hareketle alkış toplayan Mosso, bu konserinde şarkılarını tüm kadınlar için söylediğini belirterek 'Kimse özgürlüğümüzü elimizden alamaz' diye konuştu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Hadise ayrılmaya karar verince yerine Elçin Sangu geldi!
Hadise ayrılmaya karar verince yerine Elçin Sangu geldi!
Hadise'den boşanmak üzere olan Mehmet Dinçerler'in ilginç Rodos'ta tatili!
Hadise'den boşanmak üzere olan Mehmet Dinçerler'in ilginç Rodos'ta tatili!
Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisin 2 milyon dolarlık evlilik teklifine 'Evet' dedi!
Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisin 2 milyon dolarlık evlilik teklifine 'Evet' dedi!
6 metre yüksekten düşen Sinan Özen, apar topar hastaneye kaldırıldı!
6 metre yüksekten düşen Sinan Özen, apar topar hastaneye kaldırıldı!
Demet Akalın’ın paylaşımına eski Türkiye güzelinden şok yanıt! Demet Akalın'a ayıp olmasın diye
Demet Akalın’ın paylaşımına eski Türkiye güzelinden şok yanıt! Demet Akalın'a ayıp olmasın diye
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Son Haberler
İran'da protestolara destek verenler hakkında hukuki süreç başlatılacak!
İran'da protestolara destek verenler hakkında hukuki süreç başlatılacak!
Sert düşüşle dip seviyeyi gören gram ve çeyrek altın ne kadar olacak? Uzman isimden dikkat çeken yeni altın tahminleri..
Sert düşüşle dip seviyeyi gören gram ve çeyrek altın ne kadar olacak?...
11 yıl önce Trabzonspor'dan giden Teofilo Gutierre hakkında şoke eden detay: Dolaba sokularak darp edildi!
11 yıl önce Trabzonspor'dan giden Teofilo Gutierre hakkında şoke eden...
Hadise ayrılmaya karar verince yerine Elçin Sangu geldi!
Hadise ayrılmaya karar verince yerine Elçin Sangu geldi!
Ocak 2023'te SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, asgari ücret artışı açıklandı! Tek tek hesaplanan rakamlar ortaya çıktı: Ocak ayında, tüm maaşlara büyük bir zam!
Ocak 2023'te SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, asgari ücret artışı...
Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan alanlara dev kampanya! Cumhurbaşkanı Erdoğan'da açıkladı: Emeklilere özel ihtiyaç kredisi!
Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan alanlara...
30 yaş üzeri ehliyet sahiplerine uyarı! İşlem yapmayana dev ceza! Resmi olarak başlatıldı..
30 yaş üzeri ehliyet sahiplerine uyarı! İşlem yapmayana dev ceza!...
Meteoroloji uyardı: İstanbul başta olmak üzere birçok kent yağışlara teslim olacak!
Meteoroloji uyardı: İstanbul başta olmak üzere birçok kent yağışlara...
TOKİ projesinde orta gelirliye konut müjdesi! Bakan Kurum Ekim ayını işaret etti..
TOKİ projesinde orta gelirliye konut müjdesi! Bakan Kurum Ekim ayını...
Mersin Mezitli'de polisevine kalleş saldırı! Polis memuru Sedat Gezer şehit düştü, yaralanan teröristler kendini patlattı..
Mersin Mezitli'de polisevine kalleş saldırı! Polis memuru Sedat Gezer...
Gaziantep'te annesinin kayıp ilanı verdiği 3 yaşındaki kız çocuğu ölü olarak derin dondurucuda bulundu!
Gaziantep'te annesinin kayıp ilanı verdiği 3 yaşındaki kız çocuğu...
Shiba coin 1 TL olur mu? Shiba coin yorumları
Shiba coin 1 TL olur mu? Shiba coin yorumları
Mersin Mezitli'de polisevine kalleş saldırı! Polis memuru Sedat Gezer şehit düştü, yaralanan teröristler kendini patlattı..
Mersin Mezitli'de polisevine kalleş saldırı! Polis memuru Sedat Gezer...
CHP, Tanju Özcan'ı 1 yıl partiden uzaklaştırdı!
CHP, Tanju Özcan'ı 1 yıl partiden uzaklaştırdı!
2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınavı online mi yapılacak? 2022 AÖL sınav tarihi ve MEB 2022-2023 sınav takvimi..
2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınavı online...