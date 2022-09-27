Melek Mosso, İranlı kadınlara destek için saçlarından vazgeçti!  













Melek Mosso, İranlı kadınlar için saçlarından vazgeçti!

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, İran'da rejim güçlerinin öldürdüğü 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin öldürülmesinden sonra direniş gösteren İranlı kadınlar için sahnede saçlarını kesti ve bu eyleme destek verdi.İran’da yaşayan 22 yaşındaki Mahsa Amini, başörtüsünü düzgün takmamasından dolayı ahlak polisi tarafından kayledildi. Amini'nin ölümü sonrasında İran rejimi protestoları tüm dünyada yankı buldu. Halen devam eden protestolarda şu ana kadar en az 50 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.Birçok ülkede sanatçılar İran'da yaşayan kadınlara destek olmak amacıyla farklı açıklamalar yaparken bazı kadın sanatçılar İtan rejimini protesto etmek adına saçlarını kesti.Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konser veren Melek Mosso, sahnedeyken İranlı kadınlara verdiği destek eylemiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Melek Mosso, konseri sırasında saçını makasla kestikten sonra İranlı kadınların her zaman yanında olduğunu söyledi.Yaptığı bu hareketle alkış toplayan Mosso, bu konserinde şarkılarını tüm kadınlar için söylediğini belirterek 'Kimse özgürlüğümüzü elimizden alamaz' diye konuştu.