Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'ten flaş AK Parti hamlesi! Kimse beklemiyordu: Kulis bilgisi sızdı!













OSMAN GÖKÇEK KİMDİR?







Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesi, siyasi partiler aday listeleri üzerinde son çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti'nin milletvekili adayları merakla beklenirken, bazı isimler MedyaTava tarafından güvenilir kaynaklardan öğrenildi. AK Parti'nin milletvekili aday listeleriyle ilgili iddialara göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul veya Samsun'dan, Bekir Bozdağ Şanlıurfa'dan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İzmir'den aday gösterilecek.AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise Diyarbakır'dan aday gösterilecek. Ayrıca, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in Ankara listesinde ve gazeteci Şebnem Bursalı'nın İzmir listesinde yer alacağı iddia ediliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aday listelerine son şeklini bu gece vereceği belirtiliyor. AK Parti'nin seçimlere yönelik stratejisi ve adayları merakla beklenirken, seçim öncesi kritik saatler yaşanıyor.AK Parti, 2023 seçimleri için hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Partinin aday gösterdiği isimler ve seçim stratejisi, seçimler öncesi büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Özellikle Diyarbakır'dan aday gösterilen Binali Yıldırım ve diğer iddia edilen isimlerin listelerde yer alması, seçmenlerde bir heyecan yaratmış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son şekli vermesi beklenen aday listesiyle birlikte, AK Parti'nin seçim stratejisi de netleşecek ve ülke siyasetinde yeni bir dönem başlayacak.Osman Gökçek, Ankara doğumlu bir isimdir ve ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde almıştır. Keçiören Gençlik Derneği ve Çankaya Gönüllüleri Derneği başkanlıkları gibi birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev almıştır. Ayrıca, Beyaz TV'de Genel Yayın Koordinatörü olarak da çalışmaktadır.