Melih Gökcek kimdir hayatı ve özgeçmişi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gündeme gelen Melih Gökçek yaptıkları ve söyledikleri ile çoğu kez tartışma konusu olmaktadır. Bununla beraber aldığı kararlar eleştiri yağmuruna tutularak dikkatleri üzerine çekti. Peki Melih Gökçek evli mi, çocuğu var mı? İşte, Melih Gökçek'in siyasi hayatına dair bilgiler haberimizde
Melih Gökçek kimdir?
20 Ekim 1948 yılında Ankara'da dünyaya gelen Gökçek, eski milletvekili ve bürokrat olarak görev almıştır. Babası Şanlıurfa Halfetili olan siyaset adamı Gökçek'in babası Ahmet Gökçek avukat olup, Adalet Partisi Gaziantep il başkanı olarak da görev almıştır. Lise eğitimine kadar okul dönemi Gaziantep de geçen Melih Gökçek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu bitiren Gökçek gazeteciliğe yerel Gaziantep haber
Gazetesinde başladı. Parlamento muhabirliği yapan Gökçek, askerlik görevine başlamadan önce Çalışma Bakanlığında özel kalem müdür yardımcılığı yaptı.
Melih Gökçek'in aile yaşamı
1975 yılında dünya evine giren Melih Gökçek, 20 Ekim 1954 doğumlu ve Düzceli olan Nevin Gökçek ile nikah masasına oturdu. Gazi Üniversitesi matematik öğretmenliği yapan Nevin Gökçek ve Melih Gökçek'in ortak 2 çocukları vardır. 2013-2015 yılları arasında Ankaraspor'da profesyonel futbolculuk yapan, 4 Kasım 1976 doğumlu Ahmet Gökçek, Osmanlıspor'un başkanlığını yapmaktadır.12 Ekim 1983 Ankara doğumlu Osman Gökçek ise Beyaz TV'yi yönetmektedir. İlk ve orta okulu TED Ankara Koleji'nde okuyan Osman Gökçek lise öğrenimini Samanyolu Koleji’nde üniversiteyi ise Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun olmuştur.
Melih Gökçek siyasi hayatı
-25 Mart 1984 Keçiören Belediyesi Başkanlığı -1989 ikinci kez Keçiören Belediye Başkanlığına aday olmasına rağmen kazanamadı -ANAP'tan istifa ederek Refah Partisine geçti -20 Ekim 1991 genel seçimde Refah Partisinde milletvekili oldu -1994 Türkiye seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu -1999 yılı belediye seçimlerinde ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday olarak seçimi kazandı.