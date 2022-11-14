Melih Gökçek kimdir, nereli, yaşı kaç? Melih Gökçek biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak uzun yıllar görev yapan Melih Gökçek, siyasetin tanıdık isimleri arasında yer alıyor. Melih Gökçek'in hayatı hakkında merak edilenler araştırılırken bizde merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. İşte Melih Gökçek hakkında merak edilen tüm detaylar…
Üniversitenin ardından parlamento konusunda muhabirlik yapan Gökçek, ardından askerlik görevini yerine getirdi. Melih Gökçek, Kıbrıs'ta askerliğini tamamladıktan sonra kısa bir süre ticaret ile uğraşmıştır. 1984 yılında ise Anap Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanlığına aday oldu. Seçimi kazanarak göreve başlayan Melih Gökçek, 1989 yılında gerçekleşen 2 seçimi kaybetmiştir. 1991'de Anap Partisi'nden istifa eden Gökçek, Refah Partisi'ne katıldı.20 Ekim 1991 tarihinde ise Ankara Milletvekili olarak 2 ay görev yaptı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Melih Gökçek, milletvekilliği görevini bıraktı. 1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Melih Gökçek, Refah Partisi'nin kapatılması nedeniyle Fazilet Partisi'nden aday oldu. 1999 yılında ise 2 defa seçimi kazanan kişi olarak adını tarihe yazdırdı. Yapılan 3 seçimlerle birlikte seçimi yine kazanan Melih Gökçek bir ilke imza attı. 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen seçimler doğrultusunda 4. defa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Melih Gökçek rekora imza attı. 2014 yılında ise 5. seçimlerde yine Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Melih Gökçek, Belediye Başkanı olarak üst üste kazandığı seçimlerde adını tarihe yazdırdı.
MELİH GÖKÇEK KİMDİR?1948 yılının Ekim ayında dünyaya gelen Melih Gökçek'in tam ismi İbrahim Melih Gökçek’tir. 20 Ekim tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğan Melih Gökçek üç çocuklu bir ailenin en büyüğüdür. Gaziantep AK Parti il başkanlığı görevini yürüten Ahmet Göktekin oğlu olan Melih Gökçek, babasının mesleği nedeniyle ilk ve ortaokulu Gaziantep'te tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu kazanan Melih Gökçek Ankara'ya yerleşti.
Üniversitenin ardından parlamento konusunda muhabirlik yapan Gökçek, ardından askerlik görevini yerine getirdi. Melih Gökçek, Kıbrıs'ta askerliğini tamamladıktan sonra kısa bir süre ticaret ile uğraşmıştır. 1984 yılında ise Anap Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanlığına aday oldu. Seçimi kazanarak göreve başlayan Melih Gökçek, 1989 yılında gerçekleşen 2 seçimi kaybetmiştir. 1991'de Anap Partisi'nden istifa eden Gökçek, Refah Partisi'ne katıldı.20 Ekim 1991 tarihinde ise Ankara Milletvekili olarak 2 ay görev yaptı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Melih Gökçek, milletvekilliği görevini bıraktı. 1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Melih Gökçek, Refah Partisi'nin kapatılması nedeniyle Fazilet Partisi'nden aday oldu. 1999 yılında ise 2 defa seçimi kazanan kişi olarak adını tarihe yazdırdı. Yapılan 3 seçimlerle birlikte seçimi yine kazanan Melih Gökçek bir ilke imza attı. 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen seçimler doğrultusunda 4. defa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Melih Gökçek rekora imza attı. 2014 yılında ise 5. seçimlerde yine Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Melih Gökçek, Belediye Başkanı olarak üst üste kazandığı seçimlerde adını tarihe yazdırdı.