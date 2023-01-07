MAGAZİN
07 Ocak 2023 - 16:43

Melike Şahin şarkısını seslendirdi Ebru Gündeş hüzne boğuldu

Melike Şahin Ebru Gündeş’in şarkısını seslendirmişti ünlü şarkıcıdan yorum geldi…

MAGAZİN
07 Ocak 2023 - 16:43
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Melike Şahin şarkısını seslendirdi Ebru Gündeş hüzne boğuldu
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Başarısı ile büyük bir ivme yakalayan şarkıcı Melike Şahin geçtiğimiz günlerde başarılı şarkıcı Ebru Gündeş’in ‘Ne Olur Dön’ isimli parçasını seslendirmişti. Başarılı şarkıcı Ebru Gündeş şarkısını kayda aldığı dönem beyin kanaması geçirerek ölümden dönmüştü. 99 yılında yaşanan olay tamda kameralar kayıttayken yaşanmıştı. Albüm tanıtımı esnasında beyin kanaması geçiren başarılı sanatçı kameralar önünde ölümden dönmüş sevenlerini çok korkutmuştu. Ebru Gündeş

Çok etkilendi 

Başarılı şarkıcı Ebru Gündeş kendisi için çok önemli olan ‘Dön Ne Olur’ parçasını seslendiren şarkıcı Melike Şahin’i sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım ile tebrik etti. Kendisi için bu parçanın çok önemli ve anlamlı olduğunu geçirdiği beyin kanaması sonrası verdiği röportajında da söylemişti. Yaklaşık 23 yıl aradan sonra Melike Şahin’in şarkıyı seslendirmesi ile anıları canlanan Ebru Gündeş duygusal anlar yaşadı. ‘Bu şarkıdan ne kadar etkilendiğimi biliyorsunuzdur’ diyerek yetenekli şarkıcı Mrlike Şahin’i seslendirdiği parçası için tebrik etti. Başarılı şarkıcı Ebru Gündeş 99 yılında albüm tanıtımı esnasında ‘kameralar karşısında beyin kanaması geçiren ilk insan’ olarak tarihe geçmişti. İşte Ebru Gündeş'in o paylaşımı. Ebru Gündeş ve Melike Şahin



1999 yılında ünlü şarkıcının  kameralar karşısında beyin kanaması geçirdiği o an. Ebru Gündeş

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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