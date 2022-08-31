YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:32

Melikgazi Kayseri Basketbol'un Fikstürü Belli Oldu - Kayseri

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:32
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Melikgazi Kayseri Basketbol'un Fikstürü Belli Oldu - Kayseri


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni yayın dönemi fikstürü belirlendi. Melikgazi Kayseri Basketbol sezonu iç saha maçıyla açacak.



Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni yayın dönemi fikstürü belirlendi. Melikgazi Kayseri Basketbol sezonu iç saha maçıyla açacak. 2022-2023 sezonunda ilk hafta karşılaşmasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek sarı kırmızılı ekip, ilk yarının son maçını ise deplasmanda Çankaya Üniversitesi maçıyla noktalayacak. Sarı kırmızılılar 9. hafta Bursa Uludağ ve 10. hafta Antalya 07 Basketbol müsabakalarını evinde oynayacak.Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekiminde Melikgazi Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Yakup Yüksel katıldı.




Melikgazi Kayseri Basketbol'un 13 haftalık ilk yarı lig fikstürü şöyle:


1.Hafta Beşiktaş (İ)


2.Hafta Hatay BBŞ. (D)


3.Hafta Rize Belediyesi (İ)


4.Hafta OGM Ormanspor (D)


5.Hafta ÇBK Mersin (İ)


6.Hafta Fenerbahçe (D)


7.Hafta Botaş (İ)


8.Hafta Emlak Konut (D)


9.Hafta Bursa Uludağ (İ)


10.Hafta Antalya 07 Basket (İ)


11.Hafta Nesibe Aydın (D)


12.Hafta Galatasaray (İ)


13.Hafta Çankaya Üniversitesi (D)

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Haber Editörü
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