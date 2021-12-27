Melis Sezen 2 milyonluk reklam anşlamasına imza attı!













Geçtiğimiz ay düzenlenen 47.Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde katılan ve burada 'Yükselen Yıldız' ödülüne layık görülen ünlü oyuncu Melis Sezen, ödülünü aldığı sırada yaptığı konuşmasında günlerce magazin gündeminde yer almıştı. Melis Sezen, hem kıyafeti hem de 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an' ifadeleriyle çok fazla konuşulmuştu.24 yaşındaki başarılı oyuncu olaydan sonra sosyal medyanın da diline düşmüş ve hakkında onlarca caps hazırlanmıştı. Şimdilerin en çok rağbet gören oyuncularından Melis Sezen, bir reklam anlaşmasına imza attığı öğrenildi. Türkiye'nin önemli bir firmasıyla anlaşmaya oturan Melis Sezen'in oynayacağı reklamda 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an' ifadelerini kullanacağı belirtildi.Ünlü oyuncu Melis Sezen'in yaptığı reklam anlaşması karşılığında ise 2 milyon lira kazanacağı gelen diğer bilgiler arasında.