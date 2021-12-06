MAGAZİN
06 Aralık 2021 - 12:30
Güncelleme: 06 Aralık 2021 - 12:30

Melis Sezen, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde hem dekoltesi hem de sözleriyle konuşuldu!

Sadakatsiz dizisinde Derin Güçlü karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen, dün akşam 47'incisi düzenlenen 'Altın Kelebek Ödül Töreni'nde aday gösterildiği "Pantene Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödül almaya layık görülü. Ödülünü almaya çıkan ünlü oyuncunun hem dekolteli kıyafeti hem de ödül aldığı sırada yaptığı konuşma geceye damgasını vurdu.

MAGAZİN
06 Aralık 2021 - 12:30
Güncelleme: 06 Aralık 2021 - 12:30
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Melis Sezen, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde hem dekoltesi hem de sözleriyle konuşuldu!
Sinema, televizyon ve müzik dünyasından bir çok kişinin aday gösterildiği ve aralarından en iyilerine verilen 47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni dün akşam gerçekleştirildi. Zorlu PSM'de düzenlenen ödül töreninde ünlü oyuncu Melis Sezen hem seçtiği kıyafetiyle hem de ödül aldığı esnada yaptığı konuşmasıyla törene damga vurdu.








Derin göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Melis Sezen, törene katılanların tüm dikkatlerini üzerine çekerken, ödülün kendisine verildiği sırada 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım' sözleri gecenin en çok konuşulan konusu oldu.



Cem Davran ile Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği ödül töreni gecesine damga vuran isimlerden biri olan Sadakatsiz dizisinin Derin Güçlü karakterine hayat veren oyuncusu Melis Sezen 'Altın Kelebek Özel Jürisi'nin kararıyla başarısı, yeteneği, ve duruşuyla gelecek vadeden oyuncular arasına alındı.


'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde ödül kazanan Melis Sezen, sahneye çıkarak yaptığı konuşmasında "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen.' demesi, sosyal medyanın kısa sürede gündemine oturdu.



DEKOLTELİ KIYAFETİ ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Ünlü oyuncunun törende yaptığı konuşmasının yanı sıra tercih ettiği kıyafet de çok fazla dikkat çekti. Özel tasarım olarak hazırlanan beyaz bir elbise tercih eden güzel oyuncu, cesur göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine toplarken çok fazla kişi de göğüs dekoltesini eğreti bulduklarını dile getirdi.

 
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