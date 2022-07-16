MAGAZİN
16 Temmuz 2022 - 13:20

Melis Sezen bu kez ayaklarıyla eleştiri hedefi oldu! Melis Sezen'in takipçileri shopu fazla abarttığını söyledi

Sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri de Melis Sezen. Melis Sezen'in sosyal medyada yaptığı son paylaşımda ayakları eleştirilerin hedefi oldu. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
16 Temmuz 2022 - 13:20
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Melis Sezen bu kez ayaklarıyla eleştiri hedefi oldu! Melis Sezen'in takipçileri shopu fazla abarttığını söyledi


Son olarak televizyon ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisiyle sevenleriyle buluşan ve şimdilerde Disney Plus'a geçeceği konuşulan Melis Sezen, sosyal medyada yaptığı her paylaşımla olay oluyor. Melis Sezen tatiline devam ederken paylaştığı fotoğraflarla ayakları ile ilgili binlerce yorum aldı. Melis Sezen'in paylaşımları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Melis Sezen paylaşımları

Ege bölgesine dinlenmek ve eğlenmek için tatile çıkan Melis Sezen'in sosyal medya hesabında 1.6 milyon takipçisi bulunuyor. Melis Sezen geçtiğimiz günlerde tatilinden kareler paylaştı ve altına 'Thinking about' notunu düştü. Fotoğraflarda güzel oyuncunun ayakları ise takipçilerin gözünden kaçmadı. Melis Sezen'e fotoğraflarına yaptığı shopu fazla abarttığı eleştirisi geldi. 



Melis Sezen

Takipçilerine göre bacak boyunu uzatmak için shop yapan Melis Sezen'in abartıya kaçıp yanlışlıkla ayaklarını da büyüttüğü söylendi. Melis Sezen'e 'ayakların lahmacun küreği gibi', 'kendine nasıl uygun ayakkabı buluyorsun', 'ayakların 45 numara mı' şeklinde birçok yorum geldi. 

Melis Sezen Ayak

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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