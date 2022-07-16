Melis Sezen bu kez ayaklarıyla eleştiri hedefi oldu! Melis Sezen'in takipçileri shopu fazla abarttığını söyledi

Son olarak televizyon ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisiyle sevenleriyle buluşan ve şimdilerde Disney Plus'a geçeceği konuşulan Melis Sezen, sosyal medyada yaptığı her paylaşımla olay oluyor. Melis Sezen tatiline devam ederken paylaştığı fotoğraflarla ayakları ile ilgili binlerce yorum aldı. Melis Sezen'in paylaşımları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Melis Sezen paylaşımlarıEge bölgesine dinlenmek ve eğlenmek için tatile çıkan Melis Sezen'in sosyal medya hesabında 1.6 milyon takipçisi bulunuyor. Melis Sezen geçtiğimiz günlerde tatilinden kareler paylaştı ve altına 'Thinking about' notunu düştü. Fotoğraflarda güzel oyuncunun ayakları ise takipçilerin gözünden kaçmadı. Melis Sezen'e fotoğraflarına yaptığı shopu fazla abarttığı eleştirisi geldi.
Takipçilerine göre bacak boyunu uzatmak için shop yapan Melis Sezen'in abartıya kaçıp yanlışlıkla ayaklarını da büyüttüğü söylendi. Melis Sezen'e 'ayakların lahmacun küreği gibi', 'kendine nasıl uygun ayakkabı buluyorsun', 'ayakların 45 numara mı' şeklinde birçok yorum geldi.