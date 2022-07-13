Melis Sezen'den gündem yaratan pozlar! Renkli bikinisi ile böyle poz verdi

Genç yıldızlar arasında parmakla gösterilen Melis Sezen son olarak yer aldığı Sadakatsiz dizisinde 60 bölüm ekranda kalmış ve Derin karaterine hayat vermişti. Buradaki performansı ile adından sıklıkla söz ettiremeye başlayan Melis Sezen sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ile de konuşulmaya başlandı.
Melis Sezen Derin karakterine veda ederken konuya ilişkin olarak final bölümünden sonra şu açıklamada bulunmuştu: "Başardık kızım! Başardık! İyileştin! Tekrar kendini sevmeyi hatırladın! Çok uzun zamandır dev bir uykuda olan, varlığını bile unuttuğun o hayat dolu ve sevgi dolu Derin'e, ışık saçan Derin'e döndük! Evimize döndük. Seninle yaşadığım her an için sonsuz şükür, sana verdiğim her nefes bende can. Derin seni çok seviyorum ve nihayet mutlu olduğunu görmek tarifsiz. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun koca yürekli kız, çok zorlu bir yolculuk geçirdin şimdi hayatının keyfini çıkarma, mutlu olma zamanı, doyasıya yaşa… Hoşça kal, sonsuz teşekkür ederim her şey için! İyi ki!"