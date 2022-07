Melis Sezen'den gündem yaratan pozlar! Renkli bikinisi ile böyle poz verdi

Bikinili pozlara beğeni yağmuru

"Ayaklar 45 numara gibi duruyor"

Genç yıldızlar arasında parmakla gösterilen Melis Sezen son olarak yer aldığı Sadakatsiz dizisinde 60 bölüm ekranda kalmış ve Derin karaterine hayat vermişti. Buradaki performansı ile adından sıklıkla söz ettiremeye başlayan Melis Sezen sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ile de konuşulmaya başlandı.Melis Sezen Derin karakterine veda ederken konuya ilişkin olarak final bölümünden sonra şu açıklamada bulunmuştu: "Başardık kızım! Başardık! İyileştin! Tekrar kendini sevmeyi hatırladın! Çok uzun zamandır dev bir uykuda olan, varlığını bile unuttuğun o hayat dolu ve sevgi dolu Derin'e, ışık saçan Derin'e döndük! Evimize döndük. Seninle yaşadığım her an için sonsuz şükür, sana verdiğim her nefes bende can. Derin seni çok seviyorum ve nihayet mutlu olduğunu görmek tarifsiz. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun koca yürekli kız, çok zorlu bir yolculuk geçirdin şimdi hayatının keyfini çıkarma, mutlu olma zamanı, doyasıya yaşa… Hoşça kal, sonsuz teşekkür ederim her şey için! İyi ki!"Sosyal medyada paylaştığı görüntülerle takipçilerinin gönlünü çalan Sezen birbirinden güzel paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Hem cesur hem güzel pozları ile gündemden düşmüyor. Sadakatsiz dizisinin final yapması ile soluğu Endonezya'da alan Melis Sezen, Bali Adası'nda senenin yorgunluğunu atarken sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. En son renkli bikinisi ile şezlongta yatarken poz veren Sezen'in bu fotoğrafına saniyeler içinde beğeni yağdı. Oyuncunun takipçileri bu fotoğrafların altına "Fiziğinin sırrını söylesene", "Mükemmelsin" ve "Bu güzellik halis mi?" gibi yorumlar yaptı.Takipçilerden bazıları ise eleştiriler yaparken "Ayaklar 45 numara gibi duruyor" yorumu çok konuşuldu.