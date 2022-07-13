MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 13:41

Melis Sezen'den gündem yaratan pozlar! Renkli bikinisi ile böyle poz verdi

Son dönemin gözde isimlerinden olan Melis Sezen sıklıkla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Sezen, dizideki performansı ile adını geniş bir kitleye duyurdu. Yaklaşık 2 milyon takipçisi olan instagram hesabında paylaştığı gönderilerle de adından söz ettiren Sezen, son paylaşımı olan renkli bikinisi ile de oldukça çok konuşuldu. İşte detaylar...

MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 13:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Melis Sezen'den gündem yaratan pozlar! Renkli bikinisi ile böyle poz verdi


Genç yıldızlar arasında parmakla gösterilen Melis Sezen son olarak yer aldığı Sadakatsiz dizisinde 60 bölüm ekranda kalmış ve Derin karaterine hayat vermişti. Buradaki performansı ile adından sıklıkla söz ettiremeye başlayan Melis Sezen sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ile de konuşulmaya başlandı.

Melis Sezen



Melis Sezen Derin karakterine veda ederken konuya ilişkin olarak final bölümünden sonra şu açıklamada bulunmuştu:

"Başardık kızım! Başardık! İyileştin! Tekrar kendini sevmeyi hatırladın! Çok uzun zamandır dev bir uykuda olan, varlığını bile unuttuğun o hayat dolu ve sevgi dolu Derin'e, ışık saçan Derin'e döndük! Evimize döndük. Seninle yaşadığım her an için sonsuz şükür, sana verdiğim her nefes bende can. Derin seni çok seviyorum ve nihayet mutlu olduğunu görmek tarifsiz. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun koca yürekli kız, çok zorlu bir yolculuk geçirdin şimdi hayatının keyfini çıkarma, mutlu olma zamanı, doyasıya yaşa… Hoşça kal, sonsuz teşekkür ederim her şey için! İyi ki!"

Melis Sezen 2

Bikinili pozlara beğeni yağmuru

Sosyal medyada paylaştığı görüntülerle takipçilerinin gönlünü çalan Sezen birbirinden güzel paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Hem cesur hem güzel pozları ile gündemden düşmüyor.

Sadakatsiz dizisinin final yapması ile soluğu Endonezya'da alan Melis Sezen, Bali Adası'nda senenin yorgunluğunu atarken sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. En son renkli bikinisi ile şezlongta yatarken poz veren Sezen'in bu fotoğrafına saniyeler içinde beğeni yağdı. Oyuncunun takipçileri bu fotoğrafların altına "Fiziğinin sırrını söylesene", "Mükemmelsin" ve "Bu güzellik halis mi?" gibi yorumlar yaptı.

melis sezen bikini

"Ayaklar 45 numara gibi duruyor"

Takipçilerden bazıları ise eleştiriler yaparken "Ayaklar 45 numara gibi duruyor" yorumu çok konuşuldu. 

melis ezen bikinii

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
İlginizi Çekebilir
Zuhal Topal’ın bikinili pozu ortalığı kasıp kavurdu! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Zuhal Topal’ın bikinili pozu ortalığı kasıp kavurdu! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in canını kim sıktı? Yasmin Erbil'in düşünceli halleri kameralara yansıdı
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in canını kim sıktı? Yasmin Erbil'in düşünceli halleri kameralara yansıdı
Son Haberler
Serdar Saatçi Kimdir? Serdar Saatçi kaç yaşında? Serdar Saatçi hayatı
Serdar Saatçi Kimdir? Serdar Saatçi kaç yaşında? Serdar Saatçi hayatı
Trendyol'dan müjdeli haber: Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli scooter'a büyük indirim geliyor! 13 Temmuz 2022 elektrikli scooter fiyatları
Trendyol'dan müjdeli haber: Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli scooter'a büyük...
Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Covid-19 sert dalgasını hafif atlatmanın yolu aşı ve maske
Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Covid-19 sert dalgasını hafif...
İzmir’deki sapık kantinci Turan Duman’ın savunması olay yarattı! Kendisini Adile Naşit’e benzeterek haklılığını savundu
İzmir’deki sapık kantinci Turan Duman’ın savunması olay yarattı!...
Scooter kullanan Dilara Gül’e otomobilin çarptığı anlar kameralara yansıdı! Gül'ün kaza anı dehşet saçtı
Scooter kullanan Dilara Gül’e otomobilin çarptığı anlar kameralara...
Acil nakit para ihtiyacı olanlara müjde! İsteyenlere anında 5 bin TL! Miktarlar banka hesabına yatacak
Acil nakit para ihtiyacı olanlara müjde! İsteyenlere anında 5 bin...
Zuhal Topal’ın bikinili pozu ortalığı kasıp kavurdu! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Zuhal Topal’ın bikinili pozu ortalığı kasıp kavurdu! Takipçileri...
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in canını kim sıktı? Yasmin Erbil'in düşünceli halleri kameralara yansıdı
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in canını kim sıktı? Yasmin...
Pınar Deniz’in gençlik halleri sosyal medyayı salladı! O hallerini görenler şaşkına döndü
Pınar Deniz’in gençlik halleri sosyal medyayı salladı! O hallerini...
Teşkilat dizisinde yeni başrol kim? Serdar karakteri yerine kim gelecek? Teşkilat dizisi yeni kadrosu
Teşkilat dizisinde yeni başrol kim? Serdar karakteri yerine kim gelecek?...
James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler geldi! Evrenin derinliklerinde çekilen görüntüleri NASA paylaştı
James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler geldi! Evrenin derinliklerinde...
MHP lideri Bahçeli’nin paylaştığı harita Yunanistan’ı çileden çıkardı!
MHP lideri Bahçeli’nin paylaştığı harita Yunanistan’ı çileden...
Adana'da akıl almaz bir olay yaşandı! Sebebiyle herkesi şok eden olayda 6 yaralı var
Adana'da akıl almaz bir olay yaşandı! Sebebiyle herkesi şok eden olayda...
Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman? Hangi kanalda? Türkiye-Tayland voleybol maçı izle
Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman? Hangi kanalda? Türkiye-Tayland...
Emeklilere müjde! Maaş alan emeklilere 2 bin 500 lira verilecek! Başvurular 19 gün sonra bitiyor
Emeklilere müjde! Maaş alan emeklilere 2 bin 500 lira verilecek! Başvurular...