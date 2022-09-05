Melis Sezen’in sıfır makyajlı pozları gözleri kamaştırdı! Beğeniler havalarda uçuştu!













Sosyal medya hesabında yaklaşık olarak 2 milyonu aşkın takipçiye sahip olan Melis Sezen gerek kıyafetleriyle gerek oyunculuğuyla gündem konusu olmaya devam ediyor. Genç oyuncu Melis Sezen, finali yapılan Sadakatsiz adlı dizinin Derin karakteriyle ekranlar karşısına çıkarak güzelliğiyle adeta gözleri kamaştırıyordu.Melis Sezen’in beyaz kısa şortu ile yatağın içerisinde eğlendiği anlar ise hayranları tarafından ilgi odağı oldu.Melis Sezen’in son olarak, makyajsız pozunu takipçileri ile paylaşmasıyla pozları adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Sezen’in doğal güzelliği adeta kendine hayran bırakacak tarzda.