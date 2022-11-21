﻿Melisa Döngel değişime doymuyor! Sarışın güzel saçında öyle bir değişiklik yaptı ki 'Bu kadına her şey yakışıyor' dedirtti!







YENİ İMAJIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI!







Güzelliği ve başarılarıyla gündem olan Melisa Döngel Arka Sokaklar dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Aşk Mantık İntikam, Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu son olarak Kusursuz Kiracı isimli diziyle ekrana geldi. Kusursuz Kiracı dizisinin final yapmasının ardından hemen yeni bir projeye imza atan Döngel, projesi için imajını değiştirdi.Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu yeni imajını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.Sarı saçlarını boyatarak kumrala dönen güzel oyuncunun bu halini beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu. Takipçileri Döngel'e; "Sarışınken daha güzeldin", "Böyle de çok iyi", "Ne yapsan yakışıyor" gibi yorumlar yaptı.