Melisa Şenolsun'a Nurgül Yeşilçay'dan iltifat üstüne iltifat! Netflix gecesi şıklık gecesine dönüştü! Bir bakan bir daha baktı







NURGÜL YEŞİLÇAY'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM







Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelirken bu defa katıldığı Netflix gecesindeki kombiniyle konuşuldu. Bakanın bir daha baktığı Şenolsun'un dikkat çeken tarzı haberimizde yer almaktadır Netflix gecesinde baştan aşağıya kadar simsiyah olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun giydiği değişik sutyen ile dikkatleri üzerine çekti. Mini eteğini kısa büstiyer ile tamamlayan sevilen ismin siyah ceketi ise olay parçası oldu. Sevilen oyuncunun değişik tarzına bakan bir daha bakarken Nurgül Yeşilçay ise iltifat yağmurunda tuttu.İki oyuncu arasındaki frekans uyumu görüntülenirken Melisa Şenolsun'un tarzına bayılan Yeşilçay sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile herkese duyurdu.