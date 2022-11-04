MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 12:03

Melisa Şenolsun'a Nurgül Yeşilçay'dan iltifat üstüne iltifat! Netflix gecesi şıklık gecesine dönüştü! Bir bakan bir daha baktı

Sevilen dijital platformlardan olan Netflix düzenlediği etkinlikte ünlü akını yaşandı. Katıldığı her gecede giydiği değişik tarzıyla gündeme gelen Melisa Şenolsun, yine farkını ortaya koydu. Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan ise Şenolsun'a iltifat yağmuru yağdı. İşte, Melisa Şenolsun'un Netflix gecesindeki kombini haberimizde

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 12:03
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Melisa Şenolsun'a Nurgül Yeşilçay'dan iltifat üstüne iltifat! Netflix gecesi şıklık gecesine dönüştü! Bir bakan bir daha baktı


Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelirken bu defa katıldığı Netflix gecesindeki kombiniyle konuşuldu. Bakanın bir daha baktığı Şenolsun'un dikkat çeken tarzı haberimizde yer almaktadır

Netflix gecesinde baştan aşağıya kadar simsiyah olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun giydiği değişik sutyen ile dikkatleri üzerine çekti. Mini eteğini kısa büstiyer ile tamamlayan sevilen ismin siyah ceketi ise olay parçası oldu. Sevilen oyuncunun değişik tarzına bakan bir daha bakarken Nurgül Yeşilçay ise iltifat yağmurunda tuttu.

NURGÜL YEŞİLÇAY'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM



İki oyuncu arasındaki frekans uyumu görüntülenirken Melisa Şenolsun'un tarzına bayılan Yeşilçay sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile herkese duyurdu.

Melisa Şenolsun tarzı

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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