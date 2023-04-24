Melisa Sözen: Evlilik düşünmüyoruz













Melisa Sözen ve Harun Tekin çifti Uzun zamandır mutlu birliktelik yaşıyor... Sık sık beraber oldukları fotoğrafları paylaşan çift, çok sayıda yorum ve beğeni de alıyor.Son olarak 'biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkan Sözen, dizinin sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de çok sevildiğini belirtti. Son verilerin 75 milyonu gösterdiğini ifade eden Sözen, iyi bir izleyici kitlesinin oluştuğunu söyledi. Diziyi izleyenlerin kendisini yoldan çevirerek güzel yorumlar yaptığını söyleyen oyuncu Sözen, yeni projelerin olduğunu ve senaryoları okumaya devam ettiğini ifade etti.Gazetecilerin, Harun Tekin'i sormaları üzerine Melisa Sözen, "Harun çok iyi, biz de her şey aynı." dedi. İlişkilerinin 9 yılı devirdiğini belirten Sözen, evlilik düşünmediklerini, bu halleri ile mutu olduklarını açıkladı.