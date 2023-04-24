MAGAZİN
24 Nisan 2023 - 00:40

Melisa Sözen: Evlilik düşünmüyoruz

Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile 9 yıldır birlikte olan oyuncu Melisa Sözen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı...

MAGAZİN
24 Nisan 2023 - 00:40
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Melisa Sözen: Evlilik düşünmüyoruz


Melisa Sözen ve Harun Tekin çifti Uzun zamandır mutlu birliktelik yaşıyor... Sık sık beraber oldukları fotoğrafları paylaşan çift, çok sayıda yorum ve beğeni de alıyor. 

Melisa



Son olarak 'biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkan Sözen, dizinin sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de çok sevildiğini belirtti. Son verilerin 75 milyonu gösterdiğini ifade eden Sözen, iyi bir izleyici kitlesinin oluştuğunu söyledi. Diziyi izleyenlerin kendisini yoldan çevirerek güzel yorumlar yaptığını söyleyen oyuncu Sözen, yeni projelerin olduğunu ve senaryoları okumaya devam ettiğini ifade etti.

Sözen

Gazetecilerin, Harun Tekin'i sormaları üzerine Melisa Sözen, "Harun çok iyi, biz de her şey aynı." dedi. İlişkilerinin 9 yılı devirdiğini belirten Sözen, evlilik düşünmediklerini, bu halleri ile mutu olduklarını açıkladı.

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