MAGAZİN
31 Ocak 2023 - 13:09

Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan nişan yüzüklerini taktı! 'Güldür Güldür' oyuncusundan bekarlığa veda paylaşımı..

Güldür Güldür isimli dizide oyunculuk yapan Meltem Yılmazkaya, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile nişanlandı. Ünlü oyuncunun bekarlığa veda paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı..

MAGAZİN
31 Ocak 2023 - 13:09
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Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan nişan yüzüklerini taktı! 'Güldür Güldür' oyuncusundan bekarlığa veda paylaşımı..


Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, bir süredir hayatında olan müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile evlenmeye karar verdi. Çift, evlilik öncesi ilk adım olan nişan törenini aile arasında düzenledi ve nişan yüzüklerini taktılar.

Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan nişan yüzüklerini taktı

"BİR ŞEYLER OLDU, GÜZEL OLDU"



Meltem Yılmazkaya, nişan gecesine ait olan fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Paylaşımının altına "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha güzel olsundu." şeklinde bir not ekleyen güzle oyuncunun mutluluğunun gözlerinden okunduğu görüldü.

Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan nişan yüzüklerini taktı

38 yaşındaki oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken hayranlarının tebrik mesajları birbiri ardına sıralandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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