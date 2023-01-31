Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan nişan yüzüklerini taktı! 'Güldür Güldür' oyuncusundan bekarlığa veda paylaşımı..







"BİR ŞEYLER OLDU, GÜZEL OLDU"







Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, bir süredir hayatında olan müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile evlenmeye karar verdi. Çift, evlilik öncesi ilk adım olan nişan törenini aile arasında düzenledi ve nişan yüzüklerini taktılar.Meltem Yılmazkaya, nişan gecesine ait olan fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Paylaşımının altına "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha güzel olsundu." şeklinde bir not ekleyen güzle oyuncunun mutluluğunun gözlerinden okunduğu görüldü.38 yaşındaki oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken hayranlarının tebrik mesajları birbiri ardına sıralandı.