SAĞLIK
04 Aralık 2022 - 11:44

Meme kanseriyle mücadelede umut ışığı! SGK'nın ödeme yapmadığı 39 bin 107 liralık ilaç için mahkemeden karar!

İstanbul'da yaşayan meme kanseri hastası B.A., SGK'nın yurt dışından ithal edildiği iddiasıyla ödemediği tek kutu için 39 bin 107 lira (2 bin 500 dolar) değerinde ilaç davası açtı. Mahkeme, tedbir talebi ile açılmış olan davayı kabul ederek, dava sonlandırılıncaya kadar SGK'nın ilaçlar için ödeme yapmasına karar verdi.

SAĞLIK
04 Aralık 2022 - 11:44
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Meme kanseriyle mücadelede umut ışığı! SGK'nın ödeme yapmadığı 39 bin 107 liralık ilaç için mahkemeden karar!


İstanbul'da özel bir sektörde çalışan 41 yaşındaki B.A., 2020 yılının Mayıs ayında beynine, karaciğerine, kemiklerine ve lenf bezlerine metastaz yapmış olan meme kanseri teşhisi ile karşı karşıya kaldı. Kanser tedavisine başlayan B.A. işinden ayrıldı ve malülen emeklilik dilekçesini verdi.

Kullanılan ilacın yetersizliği nedeniyle tedavi eden hekim, ilacın İngiliz ve Japon ilaç firmaları tarafından pazarlandığını ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanan ilacın kullanımının gerekli olduğunu söyledi.



SGK tarafından karşılanmayan 39 bin 107 liralık (2 bin 500 dolar) ilaç bedelinin kesintisiz ve ücretsiz olarak geri ödenmesi için dava açıldı. Sonuç olarak, hasta yakınlarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na yaptığı ilaç kullanım başvurusu onaylandı. Ancak 12 Ekim 2022'de ilacın teslim talebi reddedildi. Bu karar üzerine hasta yakınları, ücreti yüksek kanser ilacının kullanılmaması durumunda halinde B.A'nın hayati tehlikesi olabileceği belirtildi ve ilacın SGK tarafından ödenebilmesi için yeniden dava açtılar.

SGK'nın ödeme yapmadığı 39 bin 107 liralık ilaç için mahkemeden karar

"SOSYAL DEVLET HERKESİN HAYATINI SÜRDÜREBİLMESİNİ SAĞLAMAKLA GÖREVLİDİR"

Başvuruyu değerlendiren Ankara 33. İş Mahkemesi, kararında "Sosyal devletin, sosyal güvenlik hakları çerçevesinde, herkesin beden ve ruh sağlığının iyi olmasını sağlamalıdır. İlacın tedavi edici olup olmadığını belirlemek için hastalığın niteliği bile dikkate alınmadan, davacı kanser hastalarının yaşama umutlarını desteklemek için yeterli görülmüştür. Reçete edilen ilaçları kullanmamanın ileride telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı gerekçesiyle tedbir isteminin kabulüne hükmedilmiştir.

Mahkeme, işlem tamamlanana kadar ilaçların bedelinin kesinti yapılmadan SGK tarafından karşılanacağına ve ilaçların ithalatı için gerekli ödemenin doğrudan yurt dışından ilaç ithal etme yetkisine sahip Türk Eczacılar Birliği'ne yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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