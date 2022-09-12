Memleket hasretini bakın nasıl dindirdi













Ankara'da bir kamu kurumunda görevli olan Mejnun Sancak isimli memur, yaklaşık 6 ay sonra senelik izne ayrılıp memleketi olan Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyüne geldi. Ailesi ile birlikte memleketine gelen Sancak, kent girişindeki tabelayı görünce aracını uygun bir yere park edip görenlerin adeta içini ısıtan bir şey yaptı. Aracından inip şehir tabelasını zıplayarak defalarca öpen Sancak, bundan sonra tabelayı silerek sarıldı. Sancak'ın eşi ise kocasının memleketi hasretini gidermek için yaptıklarını mobil cihaz ile videoya alıp sosyal medya hesabına yükledi. Görüntü kısa sürede birden fazla kişi tarafından izlenip paylaşıldı.