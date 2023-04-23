Memleket Partili Rüstem Kara, istifa ederek CHP saflarına geçti!













'TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALMAK ADINA İSTİFA EDİYORUM'

Memleket Partisi, peş peşe istifaların önüne geçemiyor. Partinin Samsun il başkanlığından bir istifa daha geldi. Memleket Partisi Samsun kurucularından birisi olan ve partinin il başkanlığı ile birlikte İlk adım ilçesinde ilçe başkanlığı görevlerini yerine getiren Rüstem Kara, milletvekili adayı olmak için İlçe Başkanlığından istifa ettikten sonra 14 Mayıs seçimleri için partisi tarafından 3. Sıradan aday gösterildi. Ancak bugün itibariyle Rüstem Kara, Milletvekili adaylığından parti üyeliğinden vazgeçerek CHP saflarına katıldı. Partiden istifa ederek ayrılan Kara, CHP rozetini İl Başkanı Fatih Türkel'in elinden aldı.Samsun Memleket Partisi Milletvekili Rüstem Kara, istifasının gerekçesini şöyle açıkladı: "Devlet organlarının tekrar çalışabilmesi, çocuklarımızın, gençlerimizin istikballerini başka ülkelerde aramaları ve doğru tarafta yer almaları için bu hükümetten kurtulmamız lazım. 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde Memleket Partisinden istifa edip millet koalisyonunun yanında yer aldık" dedi.