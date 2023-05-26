SİYASET
26 Mayıs 2023 - 01:10

Memleket Partisi'nden ikinci tur için 'Desteklememe' kararı!

28 Mayıs seçimleri öncesinde Memleket Partisi MYK toplantısı düzenledi. Toplantıda ikinci tur adaylar Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın onaylanıp onaylanmamasına karar verilmedi.

SİYASET
26 Mayıs 2023 - 01:10
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Memleket Partisi'nden ikinci tur için 'Desteklememe' kararı!


28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için geri sayım başlatıldı. Birinci turda aday olmayı reddeden Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce, parti yetkilileriyle görüşmek için MYK toplantısı düzenledi.

Muharrem İnce , bugün partisinin 22 üyeli merkez yürütme kurulu ile bir araya geldi. Bilindiği üzere İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği iddiasını hastane yatağından yaptığı paylaşımlarla yalanlamıştı.



Memleket Partisi'nden ikinci tur için 'Desteklememe' kararı

AYNI TUTUM DEVAM ETTİRİLECEK"

Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu lehine görüşlerin masaya yatırıldığı ve tarafsızlığın korunduğu toplantıda, çok sayıda il başkanının seçimlerde Kılıçdaroğlu'na destek verilmesi yönünde bir talepte bulunduğu öğrenildi. İnce, adaylığını geri çektikten sonra herhangi bir isim işaret etme kararının ikinci tur oylamada da bu tutumunu sürdüreceği ifade edildi. ve alınan kararın da kamuoyuna açıklamnmayacağı söylendi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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