Memleket Partisi'nden seçimin ikinci turu için destek vizesi çıkmadı!

14 Mayıs seçim sonuçlarının ardından e ilk turda cumhurbaşkanlığı oyunu kazanan aday çıkmayınca Türkiye'nin dikkati ve kulağı, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlere çevrildi. Yarışta her maç daha önemli hale gelirken, ikinci turda her iki takımın da kimi desteklediğini görmek ilginç olacak. Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi, ikinci turda kimi destekleyeceğine karar vermek için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, ikinci tur oylamada Recep Tayyip Erdoğan'ı mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu desteklemek daha doğru olur tartışması yapıldı.Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura girerken, seçimlere 2 gün kala adaylığından istifa eden Muharrem İnce liderliğindeki partinin Parti Meclisi (PM) toplandı.4 saat 15 dakika devam eden görüşmede, ikinci oylamada Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kema Klıçdaroğlu'na mı destek verilmesinin daha uygun olduğu tartışıldı. Ancak parti liderliği, "her iki adayı da doğrudan desteklemeyi" amaçlayan vizeler vermedi. Kararın "hem Erdoğan hem de Kılıçdaoğlu" lehine çıktığı iddia edildi. Konunun perde arasında ise Memleket Partisi ne oy veren seçmenlere bırakmak parti lideri İnce’nin de eski partisine küçük bir kini olduğu belirtildi.Muharrem İnce, adaylığından çekilmeden önce kendisine yöneltilen iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, şunları da söyledi: Yazık ki FETÖ'cüler namussuzluğu seviyor. FETÖ'cüler de yapıyor bunu, eski arkadaşlarım paylaşıyor. Buna üzüldüm" diye konuşmuştu. Ancak toplantıda parti liderliğinin "Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklememe konusunda iki görüşe ayrıldığı" iddia edildi. PM’de bazı yöneticiler, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi 21 yıldır yönetiyor" dedi. Seçimin ikinci turda olması Erdoğan'ın ikinci turu kaybetme ihtimalini de artırdığı belirtilen görüşlerde Erdoğan'ın yeniden seçilmemesi için Kılıçdaroğlu'nun desteklenmemesinin doğru olduğu savunuldu. Toplantıda aynı zamanda “partinin yoluna devam edip etmeyeceği” de tartışılırken PM'de. “Yola devam” kararının çıktığı bildirildi.