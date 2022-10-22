Memleket Partisi ve Zafer Partisi 3. ittifakı konuşmaya başladılar!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin konuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak görüşmelerinden bahsettiklerini kaydeden Muharrem İnce, "Vatan Partisi'yle konuşuyor musunuz?" sorusuna karşılık olarak "Hayır, konuşmuyorum. Sanırım hükümetle konuşuyorlar." cevabını verdi.
ÇELEBİ'NİN İSTİFA SÜRECİ
MUHARREM İNCE HDP İLE GÖRÜŞME YAPACAK MI?
HDP ile görüşme şartı hakkındaki düşüncesi sorulan Muharrem İnce, asgari müşterek içerisinde buluşma sağlayan herkesle görüşme yapabileceğini vurguladı ve "HDP 'PKK bir terör örgütüdür' derse onlarla da görüşürüm." dedi. Muharrem İnce konuşmasının devamında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şayet ikinci tur gerçekleşirse 6. masanın adayına destek vereceklerini kaydetti.