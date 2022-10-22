GÜNDEM
22 Ekim 2022 - 09:00

Memleket Partisi ve Zafer Partisi 3. ittifakı konuşmaya başladılar!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, canlı yayına katıldıktan sonra kendisine yöneltilen "İttifak düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ümit Özdağ ile ittifak konuşuyoruz." ifadeleriyle yanıt verdi.

GÜNDEM
22 Ekim 2022 - 09:00
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Memleket Partisi ve Zafer Partisi 3. ittifakı konuşmaya başladılar!


Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin konuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak görüşmelerinden bahsettiklerini kaydeden Muharrem İnce, "Vatan Partisi'yle konuşuyor musunuz?" sorusuna karşılık olarak "Hayır, konuşmuyorum. Sanırım hükümetle konuşuyorlar." cevabını verdi.

ÇELEBİ'NİN İSTİFA SÜRECİ

Memleket Partisi ve Zafer Partisi 3. ittifak

CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve sonunda AK Parti'ye üye olan bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin olaya karışmasını da değerlendiren Muharrem İnce, "Ben 'asla Cumhur İttifakı ile olmayacağız' dediğimde kendisinin çok bozulduğunu belirterek aslında Çelebi'nin bütün partilerle o dönemde konuştuğunu fakat bu durumu sonradan öğrendiklerini aktardı.

MUHARREM İNCE HDP İLE GÖRÜŞME YAPACAK MI?



HDP ile görüşme şartı hakkındaki düşüncesi sorulan Muharrem İnce, asgari müşterek içerisinde buluşma sağlayan herkesle görüşme yapabileceğini vurguladı ve "HDP 'PKK bir terör örgütüdür' derse onlarla da görüşürüm." dedi. Muharrem İnce konuşmasının devamında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şayet ikinci tur gerçekleşirse 6. masanın adayına destek vereceklerini kaydetti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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