Memphis Depay sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacak! Süper Lig devleri Depay için nabız yokluyor













Barça yola devam etmeyecek!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'ya transferiyle 2021-2022 sezonunda büyük ses getiren Hollandalı yıldız Depay'ın Katalan ekibiyle macerası pek istediği gibi geçmemişti.Fransız ekibi Lyon'dan bonservis ücreti ödenmeden Barcelona'ya transfer olan Depay, 41 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken, bu maçlarda 14 gol ve 2 asistlik bir katkı yaparak beklentilerin altında kalmıştı.Sezon sonunda Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek olan Memphis Depay'ın Katalan ekibiyle yola devam etmeyeceği öğrenildi. Finansal olarak zor günlerden geçen Barça, Hollandalı yıldızın maliyetinden kurtulmak adına yola devam etmeme kararı aldı. Süper Lig devlerinin de Barcelona'dan ayrılığına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki yıldızı transfer edebilmek adına şimdiden menajeri aracılığıyla görüşmelere başladığı iddia edildi.