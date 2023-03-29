Memur, asgari ücretli, emekliye ödenecek! Listede adı soyadı olanlar devletten tek şartla 15.000 TL yardım alacak!

Dar gelirli insanlara devlet tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri hız kesmeden devam ederken hak sahiplerine müjdeli haber verildi. 15 bin TL hesaplara geçiyor! Peki şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
15 BİN TL YARDIM BAŞLIYORAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara sağlanan sosyal destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Sosyal destek ödemelerinden faydalanmak için en önemli şart hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması. Aile destek ödemesinden şartı taşıyan kişiler 1.250 TL'ye varan ödemelerden faydalanabiliyor.
Aile destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar çocuk ödemelerinden de faydalanabiliyor. Çocuk ödemeleri ise 350 TL ve 650 TL arasında değişiyor. Aile destek ödemeleri Mart ayı için tamamlandı. Nisan ayı için sosyal destek ödemelerinin 15 Nisan tarihinden itibaren PTT şubelerine ya da IBAN numaralarına yatması tahmin ediliyor. Aile destek ödemelerinden faydalanmak için e-Devlet sistemine giriş yaparak ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen giderek başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular 10 gün içinde değerlendiriliyor ve başvuru sorgulamaları da e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.