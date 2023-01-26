Memur emeklilerine Ocak ayında çifte ödeme! Maaş farklarını alacakları tarih belli oldu..







MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU







MEMUR EMEKLİLERİNE ÇİFTE ÖDEME

SSK EMEKLİLERİNİN MAAŞ İŞLEMLERİ İÇİN YARIN SON GÜN

EMEKLİLERE EK ÖDEMELİ ÇİFTE ARTIŞ VERİLİYOR

Emekli ve memurlara yapılan yüzde 30'luk zamların netleştirilmesiyle birlikte zamların ne zaman ödeneceği üzerinde durulmaya başlandı. 17 Ocak'ta SSK'lı emekliler maaşlarını almaya başladı. SSK'lıların ödemeleri yarın sona erecek ancak Bağ-Kur'luların ödemeleri bugün başladı. Bu arada, Emekli Sandığı çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ocak 2023 zam farkı ile 2022 harp veya hizmet maluliyeti katkı payının ne zaman hesaplarına yatırılacağını belirleyecek. Bu arada emekli sandığı çerçevesinde belirlenen maluliyet, maluliyet, dul ve yetim aylıkları da netleşti.1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emekli sandığı kapsamında aylık, maluliyet, hizmet maluliyeti, dul ve yetim aylıkları alanlar ile 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren aylıkları arasındaki aylık fark Ek kod farkı, emekli maaşı aldığınız banka hesaplarına ve PTT şube hesaplarına yapılacak olup, 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenecektir.Bu kapsamda toplamda 2,4 milyon kişi yaklaşık 8 milyar TL maaş artı bir endeks açığı daha alacak. Görüşlerde, harp ve malûl aylığı alanlar ile bu sigortalardan aylık alan kişilere, malûllük derecelerine ve malûllük göstergelerine göre ceplerinden katkı payı ödeneceği belirtilmektedir ve ödenecek miktar buna göre belirlenmektedir. İşte, ödenecek miktarlar:Emekli memurlar maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alırlar. Ocak ayı maaşını bu ayın başında alan emekli memur aradaki farkın ne zaman ödeneceğini merak etti. Bakanlığın yaptığı duyuruda memur maaş farkının tarihi de açıklandı. Emekli memur maaş farkını 27 Ocak günü hesaplarına görecek. Maaş farkının ardından emekli memurlar Şubat ayı başında yüzde 30 zamlı yeni maaş alacak. 15 Ocak'ta memurlar yeni maaşlarını aldı. Buna yüzde 16,48'lik bir enflasyon farkı ve ücret artışları da dahildir. Sonraki hafta memur maaşları yüzde 13,52 daha zamlandı ve milyonlarca memur sosyal haklardan yararlandı.Emekliler ve memurlar için Ocak-Temmuz 2023 tarihleri ​​arasında uygulanacak yüzde 30'luk zam TBMM'de onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ise 5.500 TL olarak uygulandı. SSK emeklileri yaklaşık bir haftadır zamlı maaş alıyor. BağKur emeklilerine bugünden itibaren ödemeler başladı. Emekli Sandığında ise 27 Ocak Cuma günü memur maaş farkları muhasebeleştirilecek. Maaşları Cumartesi gününe denk gelenler Cuma günü, Pazar gününe denk gelenler ise Pazartesi günü maaş alacaklar.SSK, Bağ Kur, Dul Aylığı ve Yetim Aylığı yararlanıcıları ise yüzde 4-5 oranında katkı payı almaktadır. 4.066,95 TL'nin altında ve yüzde 5'in üzerinde olan gelirler için yüzde 4 ilave edilir. Emekli maaşına yüzde 30 zam yapılmadan önce bu limit 3.128 TL olarak uygulanıyordu. Bilindiği gibi, maaşlar “taban maaş” üzerinden hesaplanmakta ve asgari emekli maaşına ulaşılamadığında eklenmektedir. Mesela Aralık ayında taban maaş olarak 3.000 TL alan emekli en düşük emekli maaşında 3.500 TL'ye eklendi. Emeklinin maaşı şu anda yüzde 30 artarak 3.900 TL'ye çıktı ve sonunda 5.500 TL'ye ulaşacak.