Memur maaşları bayramdan önce yatar mı, yatacak mı? 2022 Temmuz Memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?

Bayram öncesinde ödenecek

Memur maaşları ne kadar?

Kurban Bayramına kısa bir süre kala emekli ve memur maaşları son enflasyona göre kesinleşecektir. İnsanlar uzun süredir 'memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?' sorusuna cevap aramaktadırlar. Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşların ne zaman yatacağı merak edilmekte ve araştırılmaktadır.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran 2022 tarihinde Kabine toplantısını gerçekleştirmişti. Toplantı bitiminde basının önüne çıkan Erdoğan, zamlı maaşların ne zaman ödeneceği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, Temmuz ayında Kurban Bayramı öncesinde zamlı olarak memur ve emekli maaşların ödeneceği müjdesini verdi. Sözlerini şöyle ifade etti: 'Temmuz memur maaşları zamlı olarak Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde ödenecektir. Ülkemiz büyürken, gelişirken 85 milyon vatandaşımızın da payına düşeni alması boynumuzun borcudur' ifadelerini kullandı.TÜİK, Haziran ayı enflasyon oranını yayınladı. Maaşları şu oranla belirlenecektir: Haziranda aylık enflasyon 4,95 iken, yıllık bazda 78,6 gerçekleşmiştir.