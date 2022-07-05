Kurban Bayramına kısa bir süre kala emekli ve memur maaşları son enflasyona göre kesinleşecektir. İnsanlar uzun süredir 'memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?' sorusuna cevap aramaktadırlar. Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşların ne zaman yatacağı merak edilmekte ve araştırılmaktadır.
KAMU PERSONELİ
05 Temmuz 2022 - 23:35
Memur maaşları bayramdan önce yatar mı, yatacak mı? 2022 Temmuz Memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?
Kabine toplantısında alınan kararlardan biri de binlerce kişinin merak ettiği emekli ve memur maaşlarının ne zaman yatacağına dairdi. Memur ve emekli maaşlarını zamlı olarak Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağı haberini duyuruldu. Kurban Bayramı öncesinde memur maaşlar ve emekli aylıkları zamlı olarak mı yatacak? 2022 emekli maaşları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar.
KAMU PERSONELİ
05 Temmuz 2022 - 23:35