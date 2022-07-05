KAMU PERSONELİ
05 Temmuz 2022 - 23:35

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı, yatacak mı? 2022 Temmuz Memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?

Kabine toplantısında alınan kararlardan biri de binlerce kişinin merak ettiği emekli ve memur maaşlarının ne zaman yatacağına dairdi. Memur ve emekli maaşlarını zamlı olarak Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağı haberini duyuruldu. Kurban Bayramı öncesinde memur maaşlar ve emekli aylıkları zamlı olarak mı yatacak? 2022 emekli maaşları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar.

KAMU PERSONELİ
05 Temmuz 2022 - 23:35
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Memur maaşları bayramdan önce yatar mı, yatacak mı? 2022 Temmuz Memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?
Kurban Bayramına kısa bir süre kala emekli ve memur maaşları son enflasyona göre kesinleşecektir. İnsanlar uzun süredir  'memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?' sorusuna cevap aramaktadırlar. Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşların ne zaman yatacağı merak edilmekte ve araştırılmaktadır.

Bayram öncesinde ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran 2022 tarihinde Kabine toplantısını gerçekleştirmişti. Toplantı bitiminde basının önüne çıkan Erdoğan, zamlı maaşların ne zaman ödeneceği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, Temmuz ayında Kurban Bayramı öncesinde zamlı olarak memur ve emekli maaşların ödeneceği müjdesini verdi. Sözlerini şöyle ifade etti:

'Temmuz memur maaşları zamlı olarak Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde ödenecektir. Ülkemiz büyürken, gelişirken 85 milyon vatandaşımızın da payına düşeni alması boynumuzun borcudur' ifadelerini kullandı.

maaş

Memur maaşları ne kadar?

TÜİK, Haziran ayı enflasyon oranını yayınladı. Maaşları şu oranla belirlenecektir:

Haziranda aylık enflasyon 4,95 iken, yıllık bazda 78,6 gerçekleşmiştir. 

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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