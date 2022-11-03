GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 12:16

Memur maaşları ne kadar olacak? TÜİK 4 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı! Mesleklere göre zam oranları belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamları ile birlikte asgari ücretli çalışanların, emeklilerin ve memurların maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Sabah saatlerinde TÜİK tarafından yapılan açıklama sonrasında maaşlar hakkında araştırmalarda hız kazandı. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı…

GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 12:16
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Memur maaşları ne kadar olacak? TÜİK 4 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı! Mesleklere göre zam oranları belli oldu


2022 yılının sonuna yaklaşırken yeni yılda yapılacak olan zamlarda gündemde sıcaklığını koruyor. 2023 yılına sayılı günler kala emekli, memur ve asgari ücretlilerin ne kadar maaş alacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından bu sabah açıklanan enflasyon rakamları ile  maaşların ne kadar olacağı belli oldu.Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı…

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Temmuz ayından sonra 4 aylık enflasyon rakamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 aylık süreçte yüzde 10.84 zam yapılacağı kesinleşti. Enflasyon farkı da dahil edilerek 4 aylık memur zammı 11.84 olarak açıklandı.

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?



Memur ve emekliler için ödenecek olan taban aylık maaşları merak ediliyor. Bu kapsamda ödenecek tutarlar şu şekildedir:

Memurlar için yapılan mevcut ödeme 9.105 TL olurken zamlarla birlikte 10.188 TL oldu.

Memur emeklisi için yapılan mevcut ödeme 6.077 TL olurken zamlarla birlikte 6.797 TL oldu.

2000 öncesi SSK emeklisi için yapılan mevcut ödeme 4.687 TL olurken zamlarla birlikte 5.195 TL oldu.

2000 sonrası SSK emeklisi için yapılan mevcut ödeme 2.906 TL olurken zamlarla birlikte 3.221 TL oldu.

Bağ-Kur Esnaf emeklisi için yapılan mevcut ödeme 4.197 TL olurken zamlarla birlikte 4.652 TL oldu.

Bağ-kur Tarım Kredi emeklisi için yapılan mevcut ödeme 3.335 TL olurken zamlarla birlikte 3.697 TL oldu.

Memur emeklisi maaşları ne kadar oldu

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan rakam sonrasında mesleklere göre memur maaşları şu şekildedir:

GENEL MÜDÜR 1/4 – 29.809 – 33.338

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisons mezunu)1/4 – 15.848 – 17.724

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 – 9.707 – 10.856

ÖĞRETMEN 1/4 – 12.276 – 13.729

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 – 27.574 – 30.839

BAŞKOMİSER 3/1 – 15.810 – 17.682

POLİS MEMURU 8/1 – 13.747 – 15.375

DOKTOR 1/4 – 18.853 – 21.085

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 – 11.828 – 13.228

MÜHENDİS 1/4 – 16.205 – 18.124

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 – 10.100 – 11.296

PROFESÖR 1/4 – 25.984 – 29.061

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 – 15.311 – 17.124

VAIZ 1/4 – 12.752 – 14.262

AVUKAT 1/4 – 15.485 – 17.318

Maaşlar belli oldu

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ – YENİ MAAŞ)

MÜSTEŞAR (1/1) – 21.905 – 24.499

GENEL MÜDÜR (1/1) – 19.361 – 21.653

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans – 1/4) – 7.429 – 8.309

MEMUR (Lisans 1/4) – 7.270 – 8.131

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) – 12.691 – 14.194

POLİS MEMURU (8/1) – 7.731 – 8.646

HEMŞİRE (Lisans 1/4) – 7.266 – 8.126

MÜHENDİS (1/4) – 9.116 – 10.195

TEKNİSYEN (Lise 1/4) – 6.343 – 7.094

PROFESÖR (1/4) – 17.340 – 19.393

İMAM HATİP – 7.476 – 8.361

AVUKAT (1/4) – 7.476 – 8.361

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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