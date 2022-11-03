Memur maaşları ne kadar olacak? TÜİK 4 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı! Mesleklere göre zam oranları belli oldu







EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?











MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2022 yılının sonuna yaklaşırken yeni yılda yapılacak olan zamlarda gündemde sıcaklığını koruyor. 2023 yılına sayılı günler kala emekli, memur ve asgari ücretlilerin ne kadar maaş alacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından bu sabah açıklanan enflasyon rakamları ile maaşların ne kadar olacağı belli oldu.Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı…Temmuz ayından sonra 4 aylık enflasyon rakamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 aylık süreçte yüzde 10.84 zam yapılacağı kesinleşti. Enflasyon farkı da dahil edilerek 4 aylık memur zammı 11.84 olarak açıklandı.Memur ve emekliler için ödenecek olan taban aylık maaşları merak ediliyor. Bu kapsamda ödenecek tutarlar şu şekildedir: Memurlar için yapılan mevcut ödeme 9.105 TL olurken zamlarla birlikte 10.188 TL oldu. Memur emeklisi için yapılan mevcut ödeme 6.077 TL olurken zamlarla birlikte 6.797 TL oldu. 2000 öncesi SSK emeklisi için yapılan mevcut ödeme 4.687 TL olurken zamlarla birlikte 5.195 TL oldu. 2000 sonrası SSK emeklisi için yapılan mevcut ödeme 2.906 TL olurken zamlarla birlikte 3.221 TL oldu. Bağ-Kur Esnaf emeklisi için yapılan mevcut ödeme 4.197 TL olurken zamlarla birlikte 4.652 TL oldu. Bağ-kur Tarım Kredi emeklisi için yapılan mevcut ödeme 3.335 TL olurken zamlarla birlikte 3.697 TL oldu.Açıklanan rakam sonrasında mesleklere göre memur maaşları şu şekildedir: GENEL MÜDÜR 1/4 – 29.809 – 33.338 ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisons mezunu)1/4 – 15.848 – 17.724 MEMUR (Lisans mezunu)9/1 – 9.707 – 10.856 ÖĞRETMEN 1/4 – 12.276 – 13.729 KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 – 27.574 – 30.839 BAŞKOMİSER 3/1 – 15.810 – 17.682 POLİS MEMURU 8/1 – 13.747 – 15.375 DOKTOR 1/4 – 18.853 – 21.085 HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 – 11.828 – 13.228 MÜHENDİS 1/4 – 16.205 – 18.124 TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 – 10.100 – 11.296 PROFESÖR 1/4 – 25.984 – 29.061 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 – 15.311 – 17.124 VAIZ 1/4 – 12.752 – 14.262 AVUKAT 1/4 – 15.485 – 17.318MÜSTEŞAR (1/1) – 21.905 – 24.499 GENEL MÜDÜR (1/1) – 19.361 – 21.653 ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans – 1/4) – 7.429 – 8.309 MEMUR (Lisans 1/4) – 7.270 – 8.131 KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) – 12.691 – 14.194 POLİS MEMURU (8/1) – 7.731 – 8.646 HEMŞİRE (Lisans 1/4) – 7.266 – 8.126 MÜHENDİS (1/4) – 9.116 – 10.195 TEKNİSYEN (Lise 1/4) – 6.343 – 7.094 PROFESÖR (1/4) – 17.340 – 19.393 İMAM HATİP – 7.476 – 8.361 AVUKAT (1/4) – 7.476 – 8.361