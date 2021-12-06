EKONOMİ
06 Aralık 2021 - 20:44

Memur maaşlarına gelecek olan zam oranı açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılması planlanan zam oranı belli oldu. Maaşlara yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

EKONOMİ
06 Aralık 2021 - 20:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Memur maaşlarına gelecek olan zam oranı açıklandı
Ülkede bir süredir devam eden zamlar ve doların yüksekliği tüm kesimleri ekonomik anlamda etkiledi. Alım gücü azalan sektörlerden 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin merakla beklediği zam oranları belli oldu. 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.




Yapılan görüşmeler sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapılacağı belirtildi. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği eklendi. Dolarda oluşan yükseliş ve ekonomide başlayan sıkıntılar sebebiyle toplu sözleşmelerin maddelerinde değişikliğe gidilmesine sebep oldu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada  şu ifadelere yer verildi “Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.
Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.
Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.
Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
3600 ek gösterge hakkında flaş gelişme! Memur ve memur emeklisinin beklediği zam geldi..
3600 ek gösterge hakkında flaş gelişme! Memur ve memur emeklisinin beklediği zam geldi..
Kripto para borsasında büyük şok! Bitget'in tüm faaliyetleri durduruldu..
Kripto para borsasında büyük şok! Bitget'in tüm faaliyetleri durduruldu..
Son Haberler
İstanbul'da tarla kavgasında silahlar patladı
İstanbul'da tarla kavgasında silahlar patladı
3600 ek gösterge hakkında flaş gelişme! Memur ve memur emeklisinin beklediği zam geldi..
3600 ek gösterge hakkında flaş gelişme! Memur ve memur emeklisinin...
Kahve fiyatları cep yakıyor! İki katına çıktı..
Kahve fiyatları cep yakıyor! İki katına çıktı..
11'inci yüzyıldan günümüze kalan altın iplikten yapılmış küpe bulundu!
11'inci yüzyıldan günümüze kalan altın iplikten yapılmış küpe...
Kripto para borsasında büyük şok! Bitget'in tüm faaliyetleri durduruldu..
Kripto para borsasında büyük şok! Bitget'in tüm faaliyetleri durduruldu..
Melis Sezen, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde hem dekoltesi hem de sözleriyle konuşuldu!
Melis Sezen, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde hem dekoltesi hem de sözleriyle...
Bingöl'de kaza! Çok sayıda yaralı var
Bingöl'de kaza! Çok sayıda yaralı var
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
'Made in Turkey' ibaresi yerine 'Made in Türkiye' ibaresi getirildi!
'Made in Turkey' ibaresi yerine 'Made in Türkiye' ibaresi getirildi!