Memur maaşlarında flaş karar: Kademeli zam hesaplarda! Hükümet sinyalleri verdi o tarihte zamlı maaşlar sahibini bulacak













Son noktaya gelinen memur maaşı zammı konusunda, hükümetin tercih ettiği formülün kademeli zam olduğu belirlendi. 2023 yılında memur maaşlarına yapılacak zam hesaplamaları devam ederken, iktidarın tercih ettiği formülün kademeli zam olduğu ortaya çıktı. Bu formülü basit bir şekilde açıklayacak olursak:İlk olarak, tüm memurlara aynı miktarda seyyanen zam yapılacak. Örneğin, 3000 lira seyyanen zam yapılacak. Ancak, sonraki hesaplamalarda işler biraz karmaşıklaşıyor. Seyyanen zam yapıldıktan sonra, en düşük memur maaşının 22 bin liraya tamamlanabilmesi için yüzde 45 oranında bir zam yapılacak. Ancak bu yüzde 45 zam sadece en düşük memur maaşına uygulanacak. Diğer memur maaşları için ise, en düşük memur maaşıyla aradaki farka göre kademeli bir zam uygulanacak. Bu şekilde, farklı maaş grupları arasındaki dengenin korunması hedefleniyor. Kademeli zam formülü, en düşük maaş alan memurların daha fazla zam almasını sağlamak amacıyla tercih edilmektedir. Ancak, detaylı hesaplamalar ve kesin zam oranları hala belirlenmemiş durumda ve bu formülün uygulanması konusunda süreç devam etmektedir.Memur maaşlarındaki kademeli zam formülü, daha yüksek maaş alan memurları da kapsayacak şekilde devreye girecek. Bu formüle göre, örneğin 11.800 TL alan bir memura yüzde 45 zam yapılacak. 13.000 TL alan bir memura yüzde 40 zam, 15.000 TL alan bir memura yüzde 35 zam, ve 18.000 TL alan bir memura yüzde 30 zam uygulanacak. Bu oransal zamlar sayesinde en düşük memur maaşı 22.000 TL'ye tamamlanmış olacak. Böylece, farklı maaş grupları arasında adaletli bir denge sağlanması amaçlanıyor. Kademeli zam formülü, daha yüksek maaş alan memurların da zamdan yararlanmasını ve en düşük maaş alan memurlarla aradaki maaş farkının azaltılmasını hedefliyor.