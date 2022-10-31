GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 12:11

Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı

Memur mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı. Meclis Bütçe Komisyonu kararı onayladı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 12:11
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Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı


2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre memurların saat başına aldığı çalışma ücretine yüzde 100 zam yapılacak.Alınan yeni karar doğrultusunda memurların mesai başına aldığı 2 TL 73 kuruşluk ücret Ocak 2023 tarihinden itibaren 5 TL 40 kuruş olarak ödenecek.

MESAİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 100 ZAM YAPILDI

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saat, genel müdürlükleri merkez teşkilatında görevli bulunan şoförlere 60 saati geçmemek şartıyla verilen 2 TL 85 kuruş olan mesai ücretleri 5 TL 70 kuruş olarak ödenecek.



Memur mesai ücretlerine zam yapıldı

Memur olarak çalışan herkes için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla ödeme yapılacağı belirtilirken kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olarak Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla, yanlarında çalışan personele de aynı oranda zam yapılacak. Ocak 2023 itibariyle mesai ücretleri 5 TL 70 kuruş olarak ödenecek.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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