KAMU PERSONELİ
08 Eylül 2022 - 14:15

Memur olmak artık kolay! 2108 memur alımı başladı tercih yapın işe başlayın! 2108 memur alım kılavuzu yayınlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen açıklama üzerine 2108 memur alımlarının başladığı ve kılavuzun yayınlandığı duyuruldu. 2828 sayılı kanun üzerinde yapılacak olan memur alım şartları ve başvuru detayları belli oldu. Kimler 2108 memur alımına başvuru yapabilir? İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
08 Eylül 2022 - 14:15
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Memur olmak artık kolay! 2108 memur alımı başladı tercih yapın işe başlayın! 2108 memur alım kılavuzu yayınlandı
Memur alım haberleri gündeme gelirken Bakanlık 2108 memur alım duyurusunu yaptı. 2108 memur ataması yapılacağı açıklanırken binlerce vatandaş internet arama motorundan memur alım detaylarını araştırmaya başladı. Personel alımı için başvurular başlatılırken hangi kadro da ne kadar açık var belli oldu. 2108 memur alım kılavuzu ve şartlar haberimizde yer almaktadır.

2108 memur alım şartları

- Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

- 18 yaşını doldurmuş gerekir

- Himaye onayının bitmesinin ardından 5 yıl içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olan kişiler başvuru yapabilir.

2108 memur alımı

2108 memur başvuruları başladı

Birçok kişi memur olmanın hayalini kurarken memur alımlarının başladığı duyuruldu. İnternet üzerinden başvuruları gerçekleşirken başvurusunu yapmak isteyen vatandaşlar https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-hizmetler-kanunu-kapsaminda-ise-yerlestirme-tercih-islemleri bu link üzerinden işlemlerini tamamlayabilir. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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