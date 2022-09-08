Memur alım haberleri gündeme gelirken Bakanlık 2108 memur alım duyurusunu yaptı. 2108 memur ataması yapılacağı açıklanırken binlerce vatandaş internet arama motorundan memur alım detaylarını araştırmaya başladı. Personel alımı için başvurular başlatılırken hangi kadro da ne kadar açık var belli oldu. 2108 memur alım kılavuzu ve şartlar haberimizde yer almaktadır.
KAMU PERSONELİ
08 Eylül 2022 - 14:15
Memur olmak artık kolay! 2108 memur alımı başladı tercih yapın işe başlayın! 2108 memur alım kılavuzu yayınlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen açıklama üzerine 2108 memur alımlarının başladığı ve kılavuzun yayınlandığı duyuruldu. 2828 sayılı kanun üzerinde yapılacak olan memur alım şartları ve başvuru detayları belli oldu. Kimler 2108 memur alımına başvuru yapabilir? İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ
08 Eylül 2022 - 14:15
EDİTOR
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